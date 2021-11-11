İşçiler 2 aydır maaşlarını alamıyordu; Tanzim Market konkordato ilan etti

İşçilerin maaşlarını en az 2 vermeyen Tanzim Market zinciri konkordato ilan etti. Zincir marketin üç ay boyunca işçileri “maaşlarınızı ödeyeceğim” diyerek oyaladığı iddia edildi.

Mağaza Market-Sen’in gerçekleştirdiği görüşmelerin ve eylemlerin ardından kamuoyu yaratıldığını belirten işçi koordinasyonu, "Tanzim Market patronları İstanbul’daki 37 şubesini hızla boşaltarak kapattı. İstanbul Kağıthane’de bulunan şirket merkezini Yalova’ya taşıdılar. Ellerindeki taşınmaz malları devrettiler. Hemen ardından ise konkordato ilan ettiler" denildi.

Mağaza Market-Sen konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm hukuki işlemlerin başlatılacağı belirtilerek, “1 Aralık’ta Yalova’da gerçekleşecek Tanzim Market’in konkordato davasını da takip edeceğiz. Konkordato ilan eden şirketlerin işçileri için İŞKUR’dan alınacak ödeneğin bir an önce işçilere ulaştırılması için gerekli adımları atacağız” ifadeleri kullandı.

Ekonomik kriz derinleşmesiyle ayakta kalamayan patronlar için bir final hazırlandığı vurgulanan açıklama, "Batık şirketler mezarlığı günden güne büyüyor. Batık şirketler demek; alın teri döken ama alacaklarını alamayan yüzbinlerce işçi demektir. Tanzim Market, o batık şirketlerden biri. Tıpkı Tanzim Market’te olduğu gibi patronlar için konkordato bir kurtuluş. İşçi alacaklarını ödememeyi bu yolla meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Bu yüzden mahkemeler, iflas masaları daima işçilerden yana işlemelidir. Bu süreçte Adalet Bakanlığı tarafından atanan konkordato komiserlerinin işçilerden yana olması gerekir. Tanzim Market patronu Ömer Baktimur ve ortakları gibi şehir değiştirerek dava kaçırmaya çalışan patronlara karşı Adalet Bakanlığı adaletin tesisini sağlamaktan sorumludur. Çünkü adalet; patronu, bankayı korumakla değil işçiyi korumakla sağlanabilir" şeklinde tamamlandı.