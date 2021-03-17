İşçi ve sektör temsilcileri kısa çalışma ödeneğinin bitecek olmasına tepki gösterdi: Çok büyük iş kayıpları yaşanacak; bu karardan dönülmeli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceğini duyurmasının ardından hem işçi hem işveren temsilcilerinden tepki gelmeye devam ediyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, marttan sonra çok büyük istihdam kaybı yaşanacağını belirtirken TURYİD Başkanı Kaya Demirer ücretsiz izinlerde artış olacağına dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat imzalı habere göre, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Çerkezoğlu, ekonomik ve sosyal etkileri devam ettiği sürece kısa çalışma ödeneğinin de devam etmesi gerektiğini söyleyerek, “Eğer piyasalar yerine oturmadan, esnaf kendine gelmeden sonlandırılırsa, çok büyük iş kayıpları yaşanacak” dedi.

Normalleşme adımlarıyla esnafın yüzde 25-30 kapasiteyle çalışmaya başladığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, “Ülkenin büyük bölümünde her yer kapalı, risk haritası kırmızı. İş yerini açanlar da düşük kapasitelerde. Esnafın maaş ödeyecek hali yok, işçi çıkarmak zorunda kalacak. Bu karardan dönülmeli” diyerek iktidara seslendi.

İşten çıkarma yasağı varken bu ödeneğin kaldırılmasının büyük ikilem olduğunu belirten Türk Restoran ve Eğlence Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de ücretsiz izinlerde artış olacağını kaydetti.