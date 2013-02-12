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Yaşam

İşçi ve meslek örgütleri Taksim için sokağa iniyor!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bizim için Taksim 1 Mayıs alanıdır, Taksim halkındır" denildi.

12 Şubat 2013 18:16

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 15 Şubat'ta Galatasaray'dan Taksim'e "Taksim'e, 1 Mayıs alanımıza dokunma" pankartı ve meşaleleriyle yürüyerek, Taksim Meydanı'nda kitlesel basın açıklaması yapacak.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bizim için Taksim 1 Mayıs alanıdır, Taksim halkındır" denildi. "Emek ve demokrasi güçleri ile birlikte 15 Şubat Cuma günü Galatasaray'dan Taksim'e 'Taksim'e, 1 Mayıs alanımıza dokunma' pankartı ve meşaleleriyle" yürüneceğinin belirtildiği açıklamada, yürüyüşün sonunda Taksim'de basın açıklaması yapılacağı ifade edildi. Koruma Kurulunun Taksim Yayalaştırma Projesi adı altında yürütülen "rant projesini" reddetmesine karşın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz de reddi reddederiz" şeklinde bilimi, hukuku hiçe sayan açıklamalarda bulunduğunun belirtildiği açıklamada, Başbakan'ın bu ifadeleri de protesto edildi. Açıklamada, "Taksim'i sermayeye peşkeş çektirmeyecek, Gezi Parkı'na, doğal ve tarihi dokusuna el sürdürmeyeceğiz! Bizim için Taksim 1 Mayıs alanıdır, Taksim halkındır" ifadeleri kullanıldı.(

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