İşçi ve memurlar sokağa indi

İşçi ve memurlar hükümetin izlediği ekonomi politikasını Ankara’da bir mitingle protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı mitingde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis, biber gazı ve copla müdahale etti.



DİSK ve KESK tarafından “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” temasıyla gerçekleştirilen “İşsizliğe, Yoksulluğa ve Zamlara Karşı Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi”ne katılanlar Sıhhiye Meydanına geldi. Sabah saatlerinde Ankara Garı önünde toplanarak yürüyüşe geçen katılımcılar, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi önündeki polis arama noktasından üzerleri aranarak miting meydanına alındı. Miting alanının yetersiz kalması nedeniyle, polis arama noktası Ankara Adalet Sarayı’na doğru genişletildi.

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Miting meydanına giren bir grup öğrencinin de geri dönmesi üzerine olaylar büyüdü. Polis bu sırada, biber gazı kullandı. Çevik kuvvet ekiplerinin cop kullandığı olaylar sırasında çok sayıda gösterici yaralandı.



Polisin kullandığı biber gazından çok sayıda göstericinin yanı sıra mitingde görevli polisler de etkilendi.



Olaylar sürerken arama noktasını geçen katılımcılar Sıhhiye Meydanına doğru kaçmak zorunda kaldı.



Arama noktasından geçemeyen gruplar da gazdan etkilenmemek için geldikleri yöne doğru kaçtı.



Yaklaşık 45 dakika süren arbedenin ardından emniyet yetkilileri arama noktası ve bariyerlerde görevli polisleri sokak arasında çekti.



Bu sırada göstericiler adliye binası önünde yoğunlaşan emniyet güçlerine kaldırım taşları attı. Polisler de taşları geri atarak karşılık verdi.



Tertip komitesinde yer alan görevlilerin uzun uğraşı sonucu polise taş atan öğrenci grubu miting meydanına yönlendirildi. Çevik kuvvete mensup polisler de miting meydanı çevresinden sokak aralarına alınarak göstericilerle temasları kesildi.



'Şimdi eylem vakti'



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Sıhhiye Meydanı’nda yaptığı konuşmada, artık sözün bittiğini, eylem vakti olduğunu söyledi.



Bütün iş yerlerin, meydanların, mahallelerin, pazar yerlerinin, dükkanların, okulların eylem alanı olduğunu ifade eden Çelebi, susmak değil, haykırmak zamanı olduğunu belirtti.



Çelebi şöyle konuştu: “İşçiler ve emekçiler olarak haykırıyoruz; hayır, kriz teğet geçmedi, tam da kalbimize saplandı ama ağlamak, göz yaşı dökmek zamanı değil şimdi. Hele teslim olmak zamanı hiç değil. Tam da direnme zamanı. Bütün dünyada öyle veya böyle çözümler tartışılırken, Türkiye’de yaprak kımıldamıyor. Çözüm diye tartışılanlar ise sadece ve sadece işverenleri, sermayeyi kurtaracak önerilerdir. Emekçilerin alın teri olan İşsizlik Fonu’nu bile sermayeye aktarma niyetinde bunlar. Bu kriz bizim değil, kapitalist sistemin kendi krizidir. O halde bu krizi yaratan sistem ve krize sebep olan finans çevreleri bunun hesabını ödemelidirler.”



'Mücadeleye hazırız'



Üzerlerine düşenlerin bedel ödemek değil, krize sebep olanlara bedel ödetmek olduğunu söyleyen Çelebi, “Buradan IMF’ye, AKP’ye ve sermayeye sesleniyoruz: Sizin yasalarınız, gücünüz dünya çapında örgütleriniz varsa, bizim de emeğimiz, üretimden gelen gücümüz, insanca yaşanacak bir dünyaya olan inancımız ve sınıf kardeşliğimiz var. Biz mücadeleye hazırız” dedi.



'Emek cephesi' önerisi



Siyasi partilere, emek ve meslek örgütlerine çağrıda bulunan Çelebi, sermayenin saldırılarına karşı bütün illerde, ilçelerde, iş yerlerinde, mahallelerde “emek cephesi” oluşturmayı önerdi.



Çelebi, illerde “krize karşı mücadele kürsüleri” oluşturularak haftanın gün ve saatlerinde işten atılanların, iş yerleri kapananların, zamlara karşı sözü olanların buralarda sözlerini söylemelerini sağlamayı teklif etti.



'İş yerlerini terk etmeyelim'



Süleyman Çelebi, “İşten atmalara ve kapanmalarına karşı iş yerlerini terk etmeyelim. Yasal, anayasal haklarımıza sahip çıkalım” çağrısında bulundu.



KESK Genel Başkanı Evren: Meydan okuyoruz



KESK Genel Başkanı Sami Evren de “Alkışlarımızla, ıslıklarımızla, sloganlarımızla, pankartlarımızla, yüreğimizle buradayız. İktidara meydan okuyoruz” diye konuştu.



Evren, “Kendi yurttaşlarının kalbini kazanamayan iktidarlar, tarihin karanlığına gömülmeye mahkumdur. Dünküler nasıl gömüldüyse tarihe, bugünküler de gömüleceklerdir” diye konuştu.



'Hamdolsun sırça köşklerinde keyifleri yerinde'



Hükümetin ekonomiyle ilgili doğruları söylemediğini iddia eden Evren, “Anlaşılan o ki kriz Başbakan’ın çevresine uğramamış. Hamd olsun onların sırça köşklerinde keyifler yerinde” dedi.



Krizin, patronların kasasına para aktarılarak aşılamayacağını dile getiren Evren, krizden çıkışın istihdamın büyütülmesinden, herkesten gücüne göre vergi alınmasından, üretime dayalı ekonomik yapıdan, çalışma yaşamının demokratikleşmesinden geçtiğini söyledi.



Hükümete seslenen Evren, “IMF ile tüm pazarlıklar iptal edilmeli, işten atmalar yasaklanmalı ve zamlar geri alınmalıdır” dedi.



'Sokakları size dar ederiz'



Mitingin hükümete ilk ihtar olduğunu söyleyen Evren, şunları kaydetti: “Emekçi ve yoksul kesimlerin yaşamlarını düzeltecek, ekonomik, sosyal ve siyasal tedbirler alınmazsa kısa zaman içerisinde yeni ve daha büyük eylemler yapacağız. AK Parti Kızılcahamam’da toplantı yapıyor. Biz de o toplantıya meydan okuyarak buradayız. O toplantıda IMF’nin önlerine koyduğu paketi açacaklar. İçinde şirketleri kurtarmak için hangi vergilerde ne kadar indirim yapılacağı planlanıyor. Biz de asgari ücretten vergi alınmasın diyoruz. Taleplerimizi dikkate alan bir ekonomik ve sosyal programı hayata geçirmezseniz buradaki 10 binlere 10 binler katarak Türkiye’nin tüm sokaklarını size dar ederiz.”



Mitingden notlar



Mitinge katılanlar “Krizin faturasını patronlar ödesin”, “Yapılan zamlar geri alınsın”, “İşçi, memur el ele genel greve”, “Hamd olsun direniyoruz”, “Genel grev, genel direniş” sloganları atıp, “Ürettik kazandık. İşimizi istiyoruz”, “İşten atılmalara, zamlara son”, “Hamd olsun isyan olsun”, “Şirketleri değil, gezegeni kurtarın”, “Enerjiye değil, emekçiye zam”, “İşten çıkarmalar durdurulsun” dövizleri taşıdı.



Yaklaşık 5 bin polisin görev yaptığı ve polis helikopterlerinin güvenlik uçuşu yaptığı mitinge, CHP, DSP milletvekilleri, ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, bazı siyasi partiler, meslek ve sivil toplum örgütleri destek verdi.



Kontrol noktasında yaşanan arbede nedeniyle bir kişinin kolu kırıldı, bir kişi kalp rahatsızlığı geçirdi. Kolu kırılan kişi, kolu pankart sopalarıyla bağlandıktan sonra hastaneye götürüldü.



Mitinge katılan bazı kadınlar, ellerindeki tencere ve tavaları birbirine vurarak zamları protesto ettiler.



Eğitim-sen şube başkanı kaza geçirdi



Öte yandan, ses aracının Ulaştırma kavşağında köprü altından geçişi sırasında Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Tuğrul Çulfa başını köprüye çarptı.



Sağlık durumunun ciddi olduğu belirtilen Çulfa, kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi’nde ameliyata alındı.



