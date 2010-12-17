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İŞÇİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 14 YARALI VAN (A.A)

17 Aralık 2010 22:37

-İŞÇİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 14 YARALI VAN (A.A) - 17.12.2010 - Van'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 14 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kent merkezinden Aktaş köyüne giden inşaat işçilerinin içinde bulunduğu Çetin Damarlı yönetimindeki 33 N 7657 plakalı minibüs, Van-Özalp karayolunun 24. kilometresinde arka lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Aracın karayolundan yaklaşık 60 metre uzağa savrularak boş bir tarlada durduğu kazada, sürücü Damarlı ile araçta bulunan 13 işçi yaralandı. Çevredekilerin kazayı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığına bildirmesi üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri, vatandaşların da yardımıyla sağlık durumu iyi olan 5 yaralıyı yoldan geçen araçlara taşıyarak, hastaneye ulaştırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırık bulunan diğer 9 yaralı ise araçtan çıkartılarak bir süre ambulans bekledi. Bazı askerlerin, konuşarak bilinçlerini açık tutmaya çalıştığı yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren yaralı yakınları da askerler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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