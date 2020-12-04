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İşçi tarafı Bakan Selçuk'a sordu: Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını online olarak gerçekleştirdi

04 Aralık 2020 18:30

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücretini belirlemek için ilk toplantısını çevrimiçi olarak yaptı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a koronavirüs pandemisinde emekçilerin asgari ücretin altında gelirle geçinmek zorunda kaldığını hatırlatarak, "Sayın Bakanım siz aileye bakan da bir bakansınız, bu yaşanılan ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?" diye sordu.

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