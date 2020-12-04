İşçi tarafı Bakan Selçuk'a sordu: Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?

TIKLAYIN - Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yaptı: İkinci toplantı 15 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaklaşık 10 milyon çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzeri ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde toplandı.

Çevrimiçi gerçekleşen toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katıldı.

İşçi tarafı, pandemide yaşananları anlattı

Toplantıda konuşan TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, salgın koşullarında asgari ücreti düzeltmek için tarafların önünde bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Krizin faturası her zaman olduğu gibi işçilere kesiliyor. İşçi çıkarma yasağı geldi ancak sendikasız işyerlerinde keyfi olarak ücretsiz izne çıkarılan insanlar asgari ücretin yarısını bile alamıyor. Aylık 1168 liralık destek yetersiz kaldı" dedi.

Irgat, Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi sayısının 7 milyonun üzerinde olduğunu vurgulayarak, pandemi döneminde insanların asgari ücretin altında ücretle geçinmeye çalıştığını söyledi. Irgat, "Bu çok üzücü bir rakam. Milyonlarca insan borçlanarak hayatlarını sürdürmek durumunda kaldı" diye konuştu.

"Bakanım, insanların bu ücretle geçinmesi mümkün mü?"

Irgat, Bakan Selçuk'a asgari ücretle geçinmenin imkansız olduğunu ifade ederek, "Sayın Bakanım siz aileye bakan da bir bakansınız, bu yaşanılan ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?" diye sordu.

Irgat asgari ücretlinin ocak ayında aldığı ücreti aralık ayında alamadığını bildirerek, "Asgari ücretli ve bütün çalışanlar için vergi düzenlemesi adil değildir. Asgari ücretlinin vergi ödeyip, ödemeyeceğini ciddi düşünmek zorundayız" diye kaydetti.

"Fedakarlığı ekonomik krizde servetine servet katanlar yapsın"

"Fedakarlığı ekonomik kriz döneminde servetine servet katanlar yapsın. İşçilerin fedakarlık yapacak takati kalmamıştır" diyen Irgat, üç işçi konfederasyonunu ortak talepleri olduğunu aktararak, "Sizlerden istirhamımız bu sese kulak verilsin. En düşük ücretten tasarruf beklenmemeli" diye ekledi.