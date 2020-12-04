Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını yaptı: İkinci toplantı 15 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirdi. Komisyon, 2'nci toplantısını 15 Aralık, 3'üncü toplantısını 22 Aralık'ta yapacak.

Video konferansla yapılan toplantıya Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, uzun zamandır Covid-19 salgını ile büyük bir mücadele içinde olduklarını ifade ederek, "Bu salgın maalesef çalışma hayatını, istihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi etkiledi. Bu amaçla bakanlık olarak çalışanlarımızı, işçilerimizi, işverenlerimizi korumak anlamında sosyal koruma kalkanı altında birçok programı, uygulamayı hayata geçirdik. Özellikle istihdamı ve işçilerimizi korumak için kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği gibi kısımları da hayata geçirmiş olduk. Vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı 2 milyar lirayı aşmış durumda" dedi.

"Sendikalaşma oranı yüzde 14'e yükseldi"

Sendikalaşma oranının yüzde 9'dan 14'e yükseldiğini aktaran Bakan Selçuk, "Bugün sendikalara üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var. Sendikalaşma oranlarındaki artışları biz demokrasi için, sendikalarımızın gücü bakımından çok önemsiyoruz. 2013’te yüzde 9 olan işçilerimizin sendikalaşma oranı bugün yüzde 14'e yükselmiş durumda. Bu rakamın daha da yükselmesi için tüm taraflarca yoğun bir gayret içerisindeyiz. Çalışarak, üreterek, alın teri dökerek, evlerine ekmek götüren işçilerimizin, ailelerimizin refahı için sosyal diyaloğu daha da güçlendirerek en uygun sosyal ve ekonomik koşulları birlikte oluşturacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aralık sonunda bir karara varacağız"

Ocak itibarıyla reel asgari ücrette 1,5 katlık bir artış olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Bu komisyonlarımızda geçtiğimiz 18 yıl boyunca tüm tarafların şartlarını da gözeterek her zaman çözüm odaklı yaklaştık. Dolayısıyla aslında asgari ücret tespit komisyonu tarafların çok iyi bir şekilde ifade ettiği ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği bir mekanizma aslında. Asgari ücret rakamlarında da baktığımız zaman 2019 yılı enflasyonu yüzde 11,84'tü. Biz 2020 yılında brüt asgari ücreti yüzde 15,03 arttırarak 2943 liraya yükseltmiş olduk. Baktığımız zaman 18 yıllık dönemde 2020 Ocak itibarıyla reel asgari ücrette 1,5 katlık bir artış olmuş durumda. Asgari ücret konusunda buradaki komisyonumuz ile aralık ayı sonunda bir karara varmış durumda olacağız" diye konuştu.

"İşsizlik oranı gerileyecek"

Bakan Selçuk, asgari ücret gelirinin vergi diliminden kaynaklı düşüşünün de önüne geçtiklerini vurgulayarak, "Baktığımız zaman küresel düzeyde yaşanan ekonomik durgunluğa rağmen, Covid-19'un olumsuz etkilerine karşın işsizlik oranımız Ağustos ayı itibarıyla yüzde 13,2 seviyesinde. Biz inanıyoruz ki 2021 yılında uygulayacağımız istihdamımız, daha destekleyici politikalar ve teşviklerle işsizlik oranının 12,9 ve daha altına gerileyeceğine, azalan bir oranla devam edeceğini öngörmekteyiz."

"Aile faktörü dikkate alınmalı"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanların ödedikleri verginin adil duruma getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu gelir düzeyiyle bir ailenin geçinmesi mümkün müdür? Asgari ücret tespit edilirken aile faktörü mutlaka dikkate alınmalıdır. Asgari ücretli ailenin geliri de, yılın son aylarında gelir vergisindeki artış nedeniyle azalıyor. Asgari ücretliden alınan damga vergisinin anlamı nedir? Ailenin rızkından yapılan kesintilerle geçim şartları daha da ağırlaşıyor. Asgari ücretlilerle birlikte tüm çalışanların ödedikleri vergi adil duruma getirilmelidir. Ücretli çalışanların Ocak ayında aldıkları net ücret vergiler nedeniyle azalmasın" diye konuştu.

"Süreç hayırlı olsun"

Bakan Selçuk, toplantının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık, 3'üncü toplantısının Türk-iş ev sahipliğinde 22 Aralık’ta yapılacağını duyurdu. Selçuk, "Sürecin çalışanlarımız, işverenlerimiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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