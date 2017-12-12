İşçi servisi kamyondan yola düşen tomruklara çarptı: 6 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) –BURSA\'nın İnegöl ilçesinde karayolu işçilerini taşıyan servis aracı, önde giden kamyonun kasasından yola düşen tomruklara çarptı, 6 kişi yaralandı.

Yenişehir ilçesinden İnegöl\'e giden Murat Çakır yönetimindeki 16 FCV 13 plakalı kamyon, İnegöl ilçesi Boğazköy Mahallesi mevkiinde keskin viraja hızlı girdi. Kamyonun kasasında yüklü tomruklar sert dönüşle karayoluna döküldü. Saniyeler sonra aynı viraja giren ve İnegöl\'den Yenişehir\'e karayolları işçilerini taşıyan Fahrettin Kırlar (69) yönetimindeki 06 GC 9078 plakalı servis aracı düşen tomruklara çarptı. Kazada servis aracının sürücüsü ile aynı araçta bulunan karayolları işçileri Ziya Türkoğlu (59), Süleyman Özcan (24), Dursun Ali Öztürk (51), Muhammed Salih Demirkol (18) ve Akın Şahinler (52) yaralandı.

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi alıntına alındı. Karayolunu trafiğe kapatan tomruklar ise iş makineleriyle yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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