İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi: Şubat ayında en az 131 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Şubat ayı iş cinayetleri raporunu yayınladı. Rapora göre, şubat ayında 2’si çocuk, 2’si mülteci olmak üzere en az 131 işçinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ulusal, yerel basın ile işçilerin aileleri, mesai arkadaşları ve sendikalar üzerinden derlenen verilere göre, yılın ikinci ayında en az 131 işçi yaşamını yitirdi. Rapora göre, meslek hastalığı nedeniyle gerçekleşen iş cinayeti olmadığı, ancak Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, yaklaşık 6 meslek hastalığı sonucu ölüm meydana geldiği kaydedildi.

Rapora göre, 131 işçinin 118’i ücretli, 13’ü çiftçi ve esnaf iken, ölenlerin 3’ü kadın işçi, 128’i ise erkek işçi. Raporda, 2 çocuk işçinin yaşamını yitirdiği ve bu ölümlerin tarım ve inşaat iş kollarında gerçekleştiğini kaydedildi.

"En az 458 işçi intihar etti"

Raporda, 51 yaş üstünde çalışan 30 işçinin hayatını kaybettiğine yer verildi. Rapora göre son 7 yılda en az 458 işçi, iş yerinde yaşamına son verdi. Raporda, intiharların temel nedeni bilinmese de borç, işsizlik ve baskı/mobbing olduğuna vurgu yapıldı.