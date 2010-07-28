-İŞÇİ PARTİSİ'NDEN REFERANDUMUN ERTELENSİN TALEBİ ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - İşçi Partisi, 12 Eylüldeki referandumun ertelenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Partinin Genel Sekreteri Hasan Basri Özbey, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, halk oylamasının gerekli olan 120 günlük sürenin dolmasının ardından 12 Eylülde yapılacağını anımsattı. ''Anayasanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Yönündeki Kanun''un bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiğini hatırlatan Özbey, gerekçeli kararın Resmi Gazete'de henüz yayımlanmadığını belirtti. Halk oyuna sunulacak değişikliğin en az 120 gün önce Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini savunan Özbey, şunları söyledi: ''Anayasanın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer. Referandum için belirlenen 120 günlük sürenin 75 günlük bölümü geçmiştir. Buna karşın halk oyuna sunulacak Anayasa değişikliğinin aldığı biçim ve Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesi ile muhalefet şerhleri henüz yayımlanmamıştır. Bu nedenle YSK, 12 Eylül 2010'da halk oylaması yapılmasına ilişkin 25 Mayıs 2010 tarih ve 340 sayılı kararının, halk oyuna sunulacak değişikliğin Anayasa Mahkemesi'nce kısmen iptal edilmiş olması nedeniyle geri alınmasına karar vermelidir. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanması beklenmelidir. Bu iptal kararının yayımını takip eden 120. günden sonraki ilk pazar gününe denk gelecek şekilde, yeniden referandum tarihi belirlenmelidir.'' Açıklamanın ardından Özbey, taleplerini ve gerekçelerini içeren dilekçeyi YSK'ya giderek ilgililere verdi.