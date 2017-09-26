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Dünya

İşçi Partisi'nden 200 milyar sterlinlik kamulaştırma planı

Kamulaştırılacak sektörler arasında posta dağıtım, su ve elektrik hizmetleri ile demir yolları da var

26 Eylül 2017 15:55

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi tarafından oluşturulan "gölge kabine"de Gölge Maliye Bakanı olarak görev verilen John McDonnell, iktdara gelmeleri durumunda uygulayacağı 200 milyar sterlin değerindeki kamulaştırma planını açıkladı.

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin manşetinde yer alan habere göre kamulaştırılacak sektörler arasında posta dağıtım, su ve elektrik hizmetleri ile demiryolları, okullar, hastaneler ve hapishaneler de kamulaştırma paketinin içinde yer alacak.

Kamulaştırmanın bedeli hükümet tarafından belirlenirken ödeme devlet tahvili ile yapılacak.

Plana göre vergi cennetlerini kullanarak vergi kaçıran şirketler gerçek değerlerinden daha az bedelle kamulaştırılacak.

200 bin şirketi temsil eden Britanya Endüstrisi Konfederasyonu Genel Direktörü Carolyn Fairbairn ise bu planın, Brexit yüzünden tedirgin olan yatırımcıları daha da tedirgin edeceğini söyledi. Fairbairn, "Böyle bir hamle emeklilerden öğrencilere kadar yardıma ihtiyacı olan insanların yaşam standartlarını tehdit eder" ifadelerini kullandı.

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