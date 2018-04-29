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BBC Türkçe

İşçi Partisi'nden 200 milyar sterlinlik kamulaştırma planı

İngiltere'de İşçi Partisi, 200 milyar sterlin değerinde bir kamulaştırma planı açıkladı. Parti, iktidara gelmesi durumunda demiryollarından hastanelere kadar pek çok şirketi hükümetin belirleyeceği fiyatlardan kamulaştırırken vergi kaçıran şirketlere daha

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de İşçi Partisi, 200 milyar sterlin değerinde bir kamulaştırma planı açıkladı.

İşçi Partisi'nin gölge maliye bakanı John McDonnell'in açıkladığı plana göre iktidara gelmeleri durumunda çok sayıda sektörde kamulaştırma yapılacak.

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesinin manşetinde yer alan habere göre kamulaştırılacak sektörler arasında posta dağıtım, su ve elektrik hizmetleri ile demiryolları, okullar, hastaneler ve hapishaneler de kamulaştırma paketinin içinde yer alacak.

Kamulaştırmanın bedeli hükümet tarafından belirlenirken ödeme devlet tahvili ile yapılacak.

Plana göre vergi cennetlerini kullanarak vergi kaçıran şirketler gerçek değerlerinden daha az bedelle kamulaştırılacak.

200 bin şirketi temsil eden Britanya Endüstrisi Konfederasyonu Genel Direktörü Carolyn Fairbairn ise bu planın, Brexit yüzünden tedirgin olan yatırımcıları daha da tedirgin edeceğini söyledi. Fairbairn, "Böyle bir hamle emeklilerden öğrencilere kadar yardıma ihtiyacı olan insanların yaşam standartlarını tehdit eder" ifadelerini kullandı.

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