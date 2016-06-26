İşçi Partisi’nde Corbyn’e isyan



İşçi Partisi “gölge kabinesinin” üyeleri parti başkanı Jeremy Corbyn'in referandum sırasında yeterince çaba sarf etmediği gerekçesiyle görevlerinden istifa etti. Corbyn pazar sabah saatlerinde parti liderliğine güvenini kaybettiğini açıklayan partinin dış politika şefi ve deneyimli siyasetçi Hilary Benn'i görevden aldı. Benn BBC televizyonunda yaptığı açıklamada İşçi Partisi Genel Başkanı Corbyn için “İyi ve düzgün bir adam ama bir lider değil ve sorun da bu” demişti.

Hilary Benn'in görevden alınması partinin yönetim kadrosunda bir istifa dalgasına yol açtı. İşçi Partisi'nin sağlık politikaları şefi Heidi Alexander, partinin eğitim sözcüsü Lucy Powell, partinin İskoç sözcüsü Ian Murray, gölge kabinenin kadın ve eşitlik bakanı Gloria de Piero görevlerinden istifa ederek parti liderliğine olan desteklerini çektiklerini açıkladı. Sky News partinin ulaştırma politikaları şefi Lilian Greenwood ile Kerry McCarthy'nin de görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. BBC İşçi Partisi'nin maliye politikaları takımında yer alan Seema Malhotra'nın da istifa ettiğini paylaştı.

Jeremy Corbyn'e gönderdiği istifa mektubunu Twitter hesabı üzerinden paylaşan Heidi Alexander “İlkeli bir adam olan sana ne kadar saygı duyuyorsam, ülkemizin talep ettiği yanıtları biçimlendirme kapasiten olduğuna da o kadar inanmıyorum” ifadelerinde bulundu. ITV televizyonuna konuşan Alexander “Benimle benzer duygular içinde olan çok sayıda insan olduğunu sanıyorum” diye konuştu.

İşçi Partisi'nin mali politikalar sözcüsü John McDonnel BBC'ye verdiği demeçte “9 ay önce seçildi, ülkemizdeki herhangi bir siyasi liderden çok daha büyük bir vekalete sahip ve hiçbir yere gitmiyor” diyerek Corbyn'in istifa etmeyeceğini kaydetti. Partinin uluslararası kalkınma sözcüsü Diane Abbott da isyancıların bu hamleyi “aylardır” planladıklarını belirtti.