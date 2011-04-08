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Politika

İŞÇİ PARTİSİ SEÇİMLERE KATILMAYACAK ANKARA (A.A)

08 Nisan 2011 02:15

-İŞÇİ PARTİSİ SEÇİMLERE KATILMAYACAK ANKARA (A.A) - 07.04.2011 - İşçi Partisi 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimine katılmayacak.  Yüksek Seçim Kurulu, İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Bedri Gültekin ve Genel Sekreter Hasan Basri Özbey'in ortak imzasıyla YSK'ya yapılan başvuru üzerine, partinin Merkez Karar Kurulunun olağanüstü toplantısında alınan 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimine katılmama kararını değerlendirdi.  YSK'nın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.  YSK, İşçi Partisi yetkili kurulunca parti tüzüğüne göre alınan kararı uygun bularak, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimine İşçi Partisinin katılmamasına ve bu dönemdeki seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine oy birliği ile karar verdi.

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