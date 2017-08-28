İşçi Partili vekil: Bir günde 600 tecavüz tehdidi aldım

İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Jess Phillips, Independent'a verdiği demeçte, geçen yıl sadece bir gün içinde 600 tecavüz tehdidi aldığını söyledi.

Phillips bu tehditlerin ne zaman saldırganlık sayılacağı ve ne zaman yasadışı kabul edilebileceği konusunda kadınlara uzmanlar tarafından eğitim verilmesinin faydalı olabileceğini ifade etti.

Phillips bu tehditlerin 'soldan, sağdan, ortadan, İngiliz, yabancı…' pek çok farklı kaynaktan geldiğini ve tek ortak noktalarının erkekler tarafından yazılmış olmaları olduğunu söyledi.

"İşçi Partili erkekler 'en berbat' cinsiyetçiler"

Sputnik’in aktardığı habere göre Phillips, söz konusu tehditlerin, basında yer alan bazı haberlerin savunduğunun aksine, geçen ay İşçi Partisi'ni cinsiyetçilik yapmış olmakla suçlamış olmasıyla ilişkili olmadığının altını çizdi: "Bana cinsiyetçilik hakkında bir şey bilmediğimi söylüyorlardı ya da bunu hak ettiğimi. Şişman olduğumu, çirkin olduğumu, muayyen günümde olduğumu…"

Phillips kendi partisinden olanların cinsiyetçi yaklaşımlarıyla başetmenin, sağ partilerinkilere nazaran daha güç olduğunu söyledi: "Karşınızdaki 'iyilerle' aynı tarafta olduğunuzu düşündüğünde işiniz daha da zorlaşıyor."

Phillips geçen ay The Times'a verdiği bir röportajında İşçi Partili erkeklerin, 'en berbat cinsiyetçiler' olduğunu söylemişti.