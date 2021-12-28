İşçi Kadın Meclisi: Hugo Boss, işçinin 17 yıllık kıdem tazminatını vermemek için patron oyunu oynuyor

İşçi Kadın Meclisi ve Tekstil İş Sendikası; Hugo Boss'un 17 yıllık çalışanını hırsızlıkla suçlayarak, Kod-46 ile işten çıkartmasına tepki gösterdi. İşçi Kadın Meclisi, "Hugo Boss, işçinin 17 yıllık kıdem tazminatını vermemek için açık bir patron oyunu oynuyor. Senelerdir çok uğraştıkları ama kaldıramadıkları kıdem tazminatına fiilen el koyuyorlar" açıklaması yaptı.

İzmir'de Hugo Boss fabrikasında 17 yıldır dikim operatörü olarak çalışan bir kadın işçi, hırsızlıkla suçlanarak Kod-46 ile işten çıkartıldı. İşçi Kadın Meclisi ve Tekstil İş Sendikası, yazılı açıklama yaparak, işçinin öncelikle mobbinge maruz bırakıldığını ve çantasında 'Hugo Boss etiketli ürün olduğu' iddiasıyla hakkında tutanak tutularak işten çıkartıldığını aktardı.

"İşçi, süpervizörün keyfi isteklerini yerine getirmediği için mobbinge maruz bırakıldı"

İşçi Kadın Meclisi ve Tekstil İş Sendikası'nın açıklamasında olay şöyle aktarıldı:

"Hugo Boss’ta dikim operatörü olarak çalışan işçi, fabrikaya yeni gelen süpervizörün keyfi isteklerini yerine getirmediği için mobbinge maruz bırakıldı. Bir buçuk ay boyunca mobbing altında çalışan işçi, tazminatını alarak işten ayrılmak istediğini, iş aradığını ve biraz zaman istediğini söyledi. Ertesi gün işçi ayağını kırdı ve bir buçuk aylık iş göremez raporu aldı.

İşçinin iyileşmesi ve tekrar iş başı yapmasının hemen ardından çalıştığı konum değiştirildi, 'joker eleman' olarak çalıştırılmaya başlandı. İş başı yaptıktan birkaç gün sonra ise çantasında 'Hugo Boss etiketli ürün olduğu' iddia edilerek hakkında tutanak tutuldu, savunması dahi alınmadan Kod 46 ile işten atıldı."

"Hugo Boss, işçinin kıdem tazminatını vermek zorundadır"

Ege Serbest Bölge Girişi'nde, 8 Ocak’ta ayrıca basın açıklaması yapılacağı belirtilen açıklama şöyle:

"Hugo Boss, işçinin 17 yıllık kıdem tazminatını vermemek için açık bir patron oyunu oynuyor. Senelerdir çok uğraştıkları ama kaldıramadıkları kıdem tazminatına fiilen el koyuyorlar. İşçinin sırtından zenginleşen Hugo Boss patronları; sömürü koşulları altında fazla mesaiyle, düşük ücretlerle çalışıp 17 yılın sonunda meslek hastalıklarıyla baş başa kalan işçinin kıdem tazminatını vermek zorundadır." (ANKA)