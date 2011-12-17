-İşçi Filmleri Festivali başladı ESKİŞEHİR (A.A) - 17.12.2011 - Eskişehir'deki 6. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, festival yürüyüşüyle başladı. Aralarında DİSK, KESK ve Halkevleri'nin bulunduğu sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen festival kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nden açılış törenin gerçekleştirileceği Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kültür Merkezi'ne yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe sinema sanatçısı İlyas Salman, yönetmen Serdar Akar, Sinema Emekçiler Sendikası Genel Başkanı Zafer Aydın da katıldı. ''Doğal olarak direniş'' teması işlenen festivalin açılış töreninde Tepebaşı Belediyesi Anneler Halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu. Yönetmenliği Erkal Tülek'in yaptığı ''Sudaki Suretler'' filminin gösterimi yapılan festival, 23 Aralık'a kadar devam edecek.