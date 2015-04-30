İşçi Filmleri Festivali başlıyor

10. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, “İşimiz gücümüz yaşamak” sloganıyla 1-10 Mayıs tarihlerinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da iş cinayetleri temasını işleyecek.



Festivalin açılışı 2 Mayıs Cumartesi saat 19.00’da Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Funda Eryiğit’in yapacağı açılış gecesine Hakan Vreskala da ezgileriyle eşlik edecek.



Festivalin açılış filmi ise sinemacıların sansüre karşı mücadelesini anlatan “Yollara Düştük” belgeseli olacak ve sansüre direnen sinemacılar sahneye davet edilecek.

Festivalde, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir set işçisine plaket verilecek.

Festivalin tanıtım filmi:

İşçilerin bizzat çektiği 5 belgesel

Etkinlik kapsamında, 22 adet uluslararası, 53 adet de Türkiye’den olmak üzere toplam 75 adet uzun ve kısa kurmaca, belgesel film izleyiciyle buluşacak.



Ankara İşçi Filmleri Atölyesi tarafından üretilen bizzat işçilerin kendilerinin filmlerini çektiği 5 adet belgesel, “Soma: Bir Avuç Kömür İçin Ömür Verenlere”, “Vedat Türkali”, “Kobane’den Sabaha Doğru (Berroj)”, “Yırca’da Zeytinlik Direnişi”, sinema emekçilerini anlatan “Motör” ve bir çok belgesel izleyiciyle buluşacak.



Festivalde baskılara karşı dayanışma içerisinde göğüs geren madencilerin ve onlara destek veren bir grup gey ve lezbiyenin hikâyesini anlatan Matthew Warchus’un "Pride"si, Costa Gavras’ın "Kapital"i, Ken Loach’un "Özgürlük Dansı", Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne kardeşlerin "İki Gün Bir Gece"si Polonya Silezya bölgesindeki maden işçilerini anlatan üçlemeden “Tacın İncisi” filmi 2008 yılında İFF’de gösterilmişti. Üçlemenin ikincisi olan “Siyah Toprağın Tadı” filmi de, Türkiye’de ilk defa yine, İFF’de gösterilecek.



Festivalde, 1914 yılında ABD’de, Colorado’da, direnen maden işçilerinin katliamını anlatan “Palikari” filmini, Çin’de akıllı telefon fabrikalarındaki işçilerin koşullarını anlatan “Apple’ın Tutulmayan Sözleri”, “Cebimde Kan var”, “Utanç İmparatorluğu” isimli belgeseller, Rainbow Collective tarafından üretilen ve Bangladeşli 8 yaşında bir çocuk işçinin yaşam mücadelesini anlatan “Mass a Bhat” ve “Kumaştaki Gözyaşları” gibi işçi belgeselleri de gösterilecek.

Sansür nedeniyle gösterilemeyen film

Festivalin bu seneki konuğu 1977 yılından bu yana İsveç’te yaşayan ve sansür nedeni ile yıllarca izleyici karşısına çıkamayan “Kara Sevdalı Bulut” filminin yönetmeni Muammer Özer. Özer ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşide yönetmen filminin başına gelen sansür baskısını anlatacak, izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.



Festival, dört kentteki gösterimlerden sonra birçok kenti kapsayan bir yolculuğa çıkacak, gösterimler ücretsiz olacak.



Etkinlik, DİSK/Sine-Sen, DİSK/Devrimci Sağlık-İş, DİSK/Birleşik Metal-İş, DİSK/Basın-İş, Türk-İş/Petrol-İş,Türk-İş/Tek Gıda-İş, Türk-İş/Kristal-İş, KESK/SES, TTB, Halkevleri, Sendika.org ve Çapul TV tarafından düzenleniyor.



Gösterim yerleri



İstanbul: Fransız Kültür Merkezi, Beyoğlu Sineması, İstanbul Halkevi, Aynalı Geçit Etkinlik Mekanı, Macar Kültür Merkezi, Romanya Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy Halkevi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, TAK Tasarım Merkezi-Kadıköy ve Ali İsmail Korkmaz Parkı.

Ankara: Çağdaş Sanatlar Merkezi, Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Sinetopya, Batıkent Halkevi, Dikmen Ahmed Arif Parkı, Mamak Feyzullah Çınar Parkı.

İzmir: Fransız Kültür Merkezi, İzmir Mimarlık Merkezi, Konak Halkevi, Menderes Kültür Merkezi, Buca Halkevi, Bilgi Atölyesi ve mahalle gösterimleri.

Diyarbakır: Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi, Diyarbakır Evi, Sol Mekan.