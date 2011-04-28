İşçi Filmleri Festivali başlıyor

T24- 6. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 1–8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Bir kez daha emeğin filmlerini izleyicilerle buluşturacak festivalin bu yılki teması "doğa'l olarak direniş".









Gelenekselleşme yolunda ilerleyen Uluslararası İşçi Filmleri bu yıl altıcı kez izleyicileriyle buluşacak. 1-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek festival daha sonra geçen yıllarda olduğu gibi kent kent süren ve bütün bir yıla yayılan uzun bir yolculuğa çıkacak.

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında, emekçilerin yaşamlarını ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluşturmayı ve ülkemizde işçi filmi üretimini özendirmeyi amaçlayan festival, Sine-Sen (DİSK), Dev Sağlık-İş (DİSK), Birleşik Metal-İş (DİSK), Hava-İş (TÜRK-İŞ), Petrol-İş (TÜRK-İŞ), Tez Koop-İş (TÜRK-İŞ), Ses (KESK), Türk Tabipleri Birliği, Halkevleri ve Sendika.Org tarafından düzenleniyor. Yerli ve yabancı 60’a yakın filmi programına alan festival bu yıl ‘Toprağımız, Havamız, Suyumuz için DOĞAL OLARAK DİRENİŞ’ temasıyla gerçekleştiriliyor.

Açılış gecesi İTÜ Maçka Kampüsü’nde

Festival 2 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00’de Beyoğlu-Tünel önünden başlayacak yürüyüşle start alacak. Direnişteki işçilerin, çevre hakkı mücadelesi verenlerin ve sinema emekçilerinin katılacağı yürüyüşe geçen yıl olduğu gibi RitimArt grubu, şarkılarıyla ezgileriyle eşlik edecek. Tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın fotoğraflarının ellerde taşınacağı yürüyüş, Emek Sineması önünde ‘Emek Bizim-İstanbul Bizim’ başlıklı basın açıklaması yapıldıktan sonra Taksim tramvay durağında son bulacak. Hemen ardından da her yıl 1 Mayıs coşkusunu salonlara taşıyan Festival açılış gecesi, bu kez İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal (G) Amfisi’nde saat 19.30’da başlayacak. Oyuncu Fırat Tanış’ın sunacağı geceye Laz Marks skeçleri, Bandista da şarkılarıyla konuk olacak. Gecede HES’lerin Anadolu’da yarattığı çevresel, kültürel ve sosyo-ekonomik yıkımı anlatan Erkal Tülek imzalı ‘Sudaki Suretler’ belgeselinin gösterimi yapılacak.

Gerard Depardieu’den Orhan Gencebay’a, HES’lerden kentsel dönüşüme filmler…

Doğanın talanı ve buna karşı direnişlerle ilgili filmlere özel yer ayıran bu yılki festivalde Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından, yeni ve klasikleşmiş, belgesel ve kurmaca eserlerin bulunduğu 60’a yakın film gösterilecek. Gerard Depardieu’nün rol aldığı, Emile Zola’nın eserinden uyarlama madenci filmi ‘Germinal’, İtalyan yeni gerçekçiliğinin ustası Vittorio de Sica’nın imzasını taşıyan ‘Bisiklet Hırsızları’, Kürt yönetmen Bahman Ghobadi’den ‘İran Kedileri’, kapitalizmin daha fazla kãr güdüsünü