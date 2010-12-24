-İŞÇİ FİLMLERİ FESTİVALİ BAŞLADI ADANA (A.A) - 23.12.2010 - Adana'daki 5. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, TEKEL işçilerinin katılımıyla düzenlenen meşaleli yürüyüş ve açılış töreniyle başladı. Aralarında DİSK, KESK ve Halkevleri'nin bulunduğu sivil toplum örgütleri tarafından organize edilen festival kapsamında, Atatürk Parkı'ndaki 75. Yıl sanat Galerisi'nden, açılış töreninin gerçekleştirileceği Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'na meşaleli yürüyüş yapıldı. ''4C'ye Hayır - Direnen TEKEL İşçileri'' yazılı bant taşıyan katılımcılar, yürüyüş sırasında TEKEL işçilerine destek sloganları attılar. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adana Şube Başkanı Mehmet Antmen, festivalde işçiler, emekçiler, öğrenciler ve işsizlerin sahne aldığını belirterek, ''Bu kez yoksullar konuşuyor. Beyaz perdeye, işçi mücadeleleri yansıyor. Demokrasi ve emek güçleri, kentimizi festivalle bir kez daha buluşturuyor. Açın bakın televizyonlara, çevirin gazete sayfalarını. Bir tek emekçi görebilecek misiniz? Her şey bizim dışımızda cereyan ediyor. Bize hiç benzemeyen, konuşmaları, yüzleri ve gözleri bizlerden farklı adamlar ve kadınlar, bizim geleceğimizi tartışıyor'' diye konuştu. İşçilere söz hakkı tanınmadığını ileri süren Antmen ''İşte bizim kürsümüz, işte bizim sözümüz. Festivalde biz konuşuyoruz, bu kez söz hakkı bizim. İşçilerin tarihi mücadelesini yansıtan kareler, birer nişane gibi ülkenin semalarından Adana'ya ulaşıyor'' dedi. Konuşmanın ardından, tiyatrocu Tevfik Dinç, Karagöz-Hacivat Gölge Oyununu sundu. Daha sonra tören, TEKEL işçilerinin mücadelesini anlatan ''Gördüğümüz Kendi Yüzümüz'' adlı belgeselin gösterimiyle sona erdi. Festival, 29 Aralık Çarşamba gününe kadar devam edecek.