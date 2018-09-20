İşçi eylemlerinin yaşandığı 3. havalimanında Teknofest başladı

Kötü çalışma şartları ve haklarını alamadıkları için cuma (14 Eylül 2018) günü eylem başlatan ve 24 işçinin tutuklandığı 3. havalimanında Teknofest etkinlikleri "Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda başladı.

Festivalde konser verecek olan Manuş Baba, sosyal medya adresinden konserini iptal ettiğini duyurmuştu.

TIKLAYIN - Manuş Baba 3. havalimanındaki konserlerini iptal etti

Tepkilere neden olan ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 23 Eylül'e kadar sürecek.

Festivalin en önemli bölümünü 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının oluşturacağı belirtildi. Yarışmacı takımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme ve ekipman desteği verilerek, gençlerin teknoloji geliştirmeleri desteklenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

Sümeyye Erdoğan, Phantom 4'e bindi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST alanını gezerek Phantom 4 uçağına bindi.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, burada yaptığı kısa açıklamada gençlerin yetişmesini önemsediklerini belirterek, "Burada bu teknolojiyi bu kadar yakından görerek, neler hayal edebileceklerini görüyorlar. Sınırlarını genişletiyorlar. Gençleri hayallerini genişletmeleri için buraya davet ediyoruz" dedi.