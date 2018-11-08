İşçi emeklisinin karaciğeri ve böbrekleri hastalara umut olacak

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, beyin travması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen işçi emeklisi Ali Demirel\'in (62) bağışlanan organlarından karaciğeri ve böbrekleri, uygun hastalara nakledilmek üzere alındı.

Manavgat\'ın Aşağıhisar Mahallesi\'nde, 27 Ekim\'de yüksekten düşme sonucu beyin travması geçiren ve Manavgat Devlet Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Ali Demirel\'in dün saat 15.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Manavgat Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Özlem Olcay, Demirel\'in 3 erkek kardeşiyle organ bağışı konusunda görüştü. Kardeşleri Ali Demirel\'in organlarını bağışladı. Dün saat 22.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nden gelen ekip, Ali Demirel\'in kalp, karaciğer, akciğer, korneaları ve böbreklerini almak için ameliyathaneye girdi.

KARACİĞER VE BÖBREKLERİ ALINDI

Eşinden ayrıldığı ve biri 11, diğeri 6 yaşında 2 çocuğu olduğu belirtilen işçi emeklisi Ali Demirel\'in karaciğeri ve böbrekleri, sabaha kadar süren ameliyatın ardından alındı. Demirel\'in kalp ve akciğerinin doku uyuşmazlığı olması, kornealarının ise yaşlılık nedeniyle alınamadığı belirtildi. Ali Demirel\'in karaciğeri ve böbreği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne, diğer böbreği de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde uygun hastalara nakledilmek üzere götürüldü.

SAMET\'İN ORGANLARI KULLANILAMADI

Öte yandan önceki gün tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen Samet Büyükkurt\'un (22) bağışlanıp çıkarılan organlarının, beynindeki tümörden kaynaklanan sıvının organlara nüfuz etmesi nedeniyle kullanılamadığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı\'nca organların nakil için uygun olmadığı ve bu nedenle kullanılamayacağı açıklandı.

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