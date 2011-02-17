-İŞÇİ EMEKLİLERİ GÜL'ÜN ONAYINI BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan zamma ilişkin, ''Torba yasanın Mart başına kadar onay süreci tamamlanıp Resmi Gazete'de yayınlanması durumunda Mart ayında emekli aylıklarına ilave zam kısmının ödenmesinin önünde bir engel yok'' dedi. Babacan, Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 74. Yıl Kutlamaları, 34 tesis açılışı ve 240 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu temel atma törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Babacan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aile sigortası ve sosyal yardımlara ilişkin sözlerine yönelik olarak anamuhalefet partisi liderinin bu konuda üç rakam verdiğini, ''Türkiye'de 12 milyon 700 bin yoksul bulunduğunu, 600 ya da bin 250 lira aylık ödeme yapılacağını bunun toplam maliyetinin de 12 milyar lira civarında olacağını'' söylediğini hatırlattı. Babacan, şöyle devam etti: ''İlkokul üçüncü sınıf matematiği becerisine sahip herkese şu hesabı yaptırabilirsiniz. 12 milyon 700 bin yoksulu ailedeki kişi sayısına bölün. Mesala 12'yi dörde bölün. Eder 3 milyon aile. 3 milyon aileyi ayda 600 lirayla çarpın, daha sonra 12 ayla çarpın. Bunun hesabını yaptığınızda yaklaşık 24 milyar gibi bir rakam tutuyor. Bu ilkokul üç matematiği. Bu şu demek. Ya yanlış çarpma bölme yapılıyor, ya da 12 milyon yoksul yok Türkiye'de. Ya da 12 milyon yoksul varsa bile bunun tamamına değil, çok daha az sayıda vatandaşa ödeme yapılacak gibi görülüyor. Nereden baksanız matematik tutmuyor.'' Ali Babacan, şu anda bütçede 4 milyar lira bulunduğunun söylendiğini ifade ederek, ''bütçe okumayı da daha iyi öğrenmeleri gerekecek'' dedi. 2009 bütçesinde sosyal hizmetler ve yardımlar için toplam 14,5 milyar civarında , 2010 yılı için de 15-16 milyar civarında bir rakam bulunduğunu belirten Babacan, ''Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği rakamın çok üzerinde bir rakam bizim bütçemizde var'' dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kömür yardımı değil, doğalgaz yardımı yapacağını söylediğini de ifade eden Babacan, doğalgazın Türkiye'nin her yerinde bulunmadığını hatırlatarak, şöyle devam etti: ''Sayın Kılıçdaroğlu, biraz gecekondu meskenlerine girip çıkıp, kenar mahallelere giderse her yerde doğalgaz olmadığını görecek. Ve o noktada sadece kömürle ısınılan yerler olduğunu görecek. Kömür yardımı yoksul aileler için çok önemli, çok temel bir ihtiyaç. 8 yıldır biz bu yardımı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Sosyal yardımların hedefli olması ve çok sayıda kamu kuruluşunun bu işi yürütmesi önemli. Tek bir kamu kuruluşu bu işlere yetişemez. Bütün kuruluşların devrede olması gerekir ki Türkiye'nin en ücra köşesine ulaşıp gerçek yoksulu bulup, devletin doğal gereği olan sosyal yardım desteğini devam ettirelim. Bu aynı zamanda dayanışma kültürünün de bir gereğidir. Yardımları devletin dışında vakıflar, dernekler, özel teşebbüsler de yapıyor. Bu yardımlar hem tarihi, hem kültürel hem de anayasanın gereği.'' Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Babacan, Türkiye'de yoksulluğun azaltılmasının da önemine işaret ederek, uluslararası karşılaştırmaların, Türkiye'de son 8 yılda yoksulluğun azaldığını gösterdiğini anlattı. -EMEKLİ AYLIKLARI- Babacan, emekli aylıklarının ilave zam kısmına yönelik soru üzerine de, Torba Yasa üzerinde son rötuşların yapıldığını, Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, bütün süreçlerinin Mart ayına kadar tamamlanması durumunda emekli maaşlarının ilave zam kısmının ödenmesinde bir engel olmadığını söyledi. Nakit hazırlıklarının tamam olduğunu belirten Ali Babacan, Mart başına kadar onay sürecinin tamamlanıp Resmi Gazete'de yayınlanması durumunda nakdin hazır beklediğini, yani farkların hazır olduğunu, bu konuda herhangi bir sorun yaşanmayacağını bildirdi.