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İşçi direnişinin sürdüğü Arçelik fabrikasına çevik kuvvet girdi!

3 Temmuz’da Arçelik LG fabrikasında işçilerden 150’si işveren tarafından tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı

05 Temmuz 2015 01:55

Gebze’de, işçilerin ücretlerinde iyileştirme talebiyle üretimi durduğu Arçelik LG fabrikasına sabah saatlerinde çevik kuvvet polisleri girdi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB)’nde faaliyet gösteren ve 500 işçinin çalıştığı Arçelik LG fabrikasındaki işçilerin 2 Temmuz’da başlattığı direniş devam ediyor.

Evrensel’in haberine göre polis, fabrika yönetimiyle işçi sözcüleri arasındaki görüşmelerin sürdüğü sırada, fabrikanın içinde, dışında ve etrafında konuşlandı.

Metal İşçileri Birliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Arçelik LG’ye olası gerçekleştirilecek operasyon, aslında metal işçilerinin 2 ayı aşkındır sürdürdüğü mücadeleye gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu bilinçle hareket etmeli Arçelik LG işçisi kardeşlerimizle dayanışmayı büyütmeliyiz” denildi.

3 Temmuz’da Arçelik LG fabrikasında işçilerden 150’si işveren tarafından tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı.

 

İşçilerin talepleri

 

Arçelik LG fabrikasında işçiler;

* Türk Metal Sendikası’nın gitmesini,

* Ücret ve sosyal haklarında iyileştirme yapılmasını,

* Hiçbir baskı ve işten çıkarılmaların gerçekleşmemesini istiyor.

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