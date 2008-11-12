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‘İşçi çıkarmak en son çare olmalı’

Petrol-İş Trakya Şubesi Başkanı Turgut Düşova, bazı işverenlerin krizi bahane ederek Trakya bölgesinde 40 bine yakın işçiyi işten çıkardığını söyl

12 Kasım 2008 02:00

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) Trakya Şubesi Başkanı Turgut Düşova, bazı işverenlerin krizi bahane ederek Trakya bölgesinde 40 bine yakın işçiyi işten çıkardığını söyledi.

Düşova, yaptığı açıklamada, işverenlerin kriz nedeniyle bir taraftan işçi çıkarırken, diğer taraftan da asgari ücretle işçi almaya devam ettiklerini ileri sürdü.

Türkiye'de, son iki yılda birçok değerin ekonomik açıdan tükendiğini belirten Düşova, ABD'de yaşanan krizden Türkiye'nin fazla etkilenmeyeceğini iddia etti.

Petrol-İş Sendikası Trakya Şubesinin 5 iş yerinde örgütlü olduğunu ve 1200'ün üzerinde üyesi bulunduğunu bildiren Turgut Düşova, kendi örgütlü iş kollarından işçi çıkartılmadığını kaydetti.

Krizin yavaş yavaş geldiğini ifade eden Düşova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapitalizmin kalbi olan Amerika'daki finans krizi bizi de etkilemiştir. Bu kriz, 200l yılındaki krizden daha uzun süreli olacağa benziyor. Özellikle art niyetli işverenler, kriz bahanesiyle sadece bölgemizde 40 bine yakın işçiyi işten çıkardı. Derin bir kriz yok. Bu kriz yavaş yavaş geliyor, bizi de vuracaktır, ancak işçi çıkartmak en son çare olmalı.

İşveren 30 yaş altı bayan ve erkek işçi çalıştırarak, çıkartılan SSK vergi indirimi istihdam paketini değerlendiriyor. Krizi yaratan işçiler değil, tam tersine kapitalizmin ta kendisidir. 1994 yılında da kriz oldu. Biz, o zaman haftada 4 gün çalıştık, bir gün çalışmadık. Böylece, krizin etkilerini azalttık. İşverenlerle sürekli görüşüyoruz."





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