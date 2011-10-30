-İşbirliği yapmazsak herkes terörden zarar görür MÜNİH (A.A) - 30.10.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Terör örgütü PKK'nın, Alman dostlarımız tarafından da terör örgütü olarak tanınmasını bekliyoruz. Teröre karşı birlikte işbirliği yapmazsak zaman içerisinde herkes terörden zarar görür'' dedi. TRT Almanya Treni'nin Münih'e ulaşması dolayısıyla Münih Belediye Başkanlığı tarafından resepsiyon verildi. Resepsiyonda konuşan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, PKK'nın bir suç örgütü değil, terör örgütü olduğunu vurgulayarak, ''korumasız kadınları, çocukları kurşuna dizen, anne karnındaki çocuğun doğmasına bile izin vermeyen, canavarlaşmış, her gün birkaç eylem yapan bir terör örgütü olduğunu'' söyledi. Terör örgütü PKK'nın Almanya tarafından bir suç örgütü olarak görüldüğünü ve bu çerçevede işlem yapıldığını belirten Bozdağ, ''Terör örgütü PKK'nın, Alman dostlarımız tarafından da terör örgütü olarak tanınmasını bekliyoruz. Teröre karşı birlikte işbirliği yapmazsak zaman içerisinde herkes terörden zarar görür'' diye konuştu. Bozdağ, huzur, barış, sevgi ve saygı dolu bir dünya için teröre karşı bütün ülkelerin karşılıklı işbirliği yapmasının şart olduğuna işaret etti. Münih Belediye Başkanı Christian Ude de Türk işçilerinin Almanya'ya gelişinin 50. yılını kutlandığını anımsatarak, Türklerin Almanya'ya gelmesiyle ülkelerinde birçok şeyin değiştiğini, dostluk ve kardeşlik için iki ülke insanlarının özveriyle çalışması gerektiğini söyledi. Resepsiyona Bekir Bozdağ'ın yanı sıra TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç, Türkiye'nin Münih Başkonsolosu Hidayet Eriş, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile TRT'nin Almanya Treni'nin yolculuk eden milletvekilleri ve gurbetçiler katıldı. Bozdağ, resepsiyonda gurbetçilerle sohbet ederek, hatıra fotoğrafı da çektirdi.