T24 - CHP lideri Deniz Baykal, Anayasa değişikliği ile ilgili, ''İşbirliği olursa AKP Genel Merkezi'ne giderim'' dedi.



CHP lideri Deniz Baykal, Anayasa konuşunda uzlaşma sağlandığı takdirde Başbakan Erdoğan ile görüşme için AKP Genel Merkezi’ne gitmeye hazır olduğunu söyledi.



Brüksel’de temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Anayasa taslağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Baykal, uzlaşma sağlandığı takdirde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için AKP Genel Merkezi’ne gidebileceğini söyledi.



Baykal, “Başbakan kararını netleştirirse görüşmeye hazırım. Umarım açtığım bu kapıyı kapatmaz” dedi.



CHP Grup Başkanvekilleri Kemal Anadol, Hakkı Süha Okay ve Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliği teklifi konusundaki önerileriyle ilgili BDP grubunu ziyaret etti.



Ziyaretin ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Anadol, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın açıklamalarının ardından, dün AK Parti ve MHP'yi, bugün de BDP'yi ziyaret ettiklerini ifade etti.



Anadol, "Tartışma konusu olan Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yeniden yapılanması ile parti kapatılmasıyla ilgili yapılan değişikliklerin çıkarılarak geri kalanlar üzerinde mutabakat sağlanması ve herhangi bir referanduma yol açmayacak şekilde Meclisin uzlaşmasıyla bunların 367'yi aşarak kabul edilmesi, diğerlerinin referandum konusu olması yönündeki düşüncelerimizi ve teklifimizi bugün BDP grup başkanvekillerine ilettik, fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.





"Diyalog oluşması sevindirici"



BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız da Anayasa tartışmaları vesilesiyle Meclisteki partiler arasında diyalog oluşmasının sevindirici olduğunu söyledi.



CHP ile BDP arasında da böyle bir diyaloğun gelişmesinin, Türkiye'de özgürlüklerden, demokrasiden yana olan güçleri sevindirecek, umutlandıracak bir durum olduğunu dile getiren Yıldız, CHP'nin önerilerini parti yetkili kurullarında değerlendireceklerini ve görüşlerini açıklayacaklarını belirtti.



Yıldız, "Anayasa tartışmalarının yoğun yaşandığı bir dönemde, CHP'nin grup başkanvekillerine, biz de sosyal demokrat bir parti olarak, sosyal demokratların bu dönemde özgürlükler ve Anayasa noktasında karşı önermelerinin olması, bu konuda bir birliktelik sergilememiz gerektiğine ilişkin görüşlerimizi sunduk. İktidar partisinin yeni sivil bir Anayasa, özgürlükler konusunda samimiyetini aslında test edebileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bunu da daha çok demokrasi, özgürlükler noktasındaki önermelerimizle test edebiliriz diye düşündük ve bunu paylaştık" dedi.



Bir soru üzerine, AKP'nin teklifine bu haliyle destek vermeyeceklerini açıkladıklarını anımsatan Yıldız, "Bu tartışmanın başlamış olması toplumda bir rahatlamaya yol açtı. Parlamento ve Parlamentodaki muhalefet çalışıyor. Siyasi partiler, reddetme noktasından, bu konuları görüşme aşamasına geldi. Bu çok olumlu bir durumdur. Bu toplumu rahatlatıyor, gerginliği düşürüyor. Bu açıdan sevindirici. Umuyoruz ki toplumu daha da rahatlatacak önerileri sunma aşamasına geleceğiz" diye konuştu.



Gazetecilerin, BDP Grup Başkanvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız'ın yakalarındaki siyah kurdelenin ne anlama geldiğini sormaları üzerine, Yıldız, "Dün Ahmet Türk'e yapılan saldırı, gazeteci Evrim Alataş'ın vefatı ile geçen yıl 14 Nisan'da partimize yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu yüzlerce arkadaşımız şu an cezaevinde, onun da üzerinden bir yıl geçti. Bunları simgeleyen bir durumdur. Bir kaç faktörün üst üste gelmesiyle üzüntümüzü ifade ettiğimiz bir gün haline gelmiştir" dedi.





Okay: "Teklifin hiç olmazsa son maddesi geçmeseydi"



CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay ve CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca, TÜSİAD Parlamento İşleri Komisyonu Başkanı Haluk Dinçer ve beraberindeki komisyon üyelerini kabul etti.



Ülke gündeminde yoğun olarak bir Anayasa tartışması bulunduğunu ifade eden Okay, Anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurulda görüşmesinin uzun bir süreci alacağını, olası referandumla parlamento çalışmalarının ciddi şekilde tıkanacağını söyledi.



CHP Grup Başkanvekilleri olarak, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 3 maddenin yasa teklifinden çıkarılması önerisini, parlamentoda grubu bulunan siyasi partilere ilettiklerini anımsatan Okay, AKP Grubu'nun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'den dönüşünü beklediğini belirtti.



Okay, bir yandan Erdoğan'ın dönüşünü bekleyen AKP Grubu'nun, diğer yandan teklifin Anayasa Komisyonundaki görüşmelerini tamamladığını belirtti.



Komisyondaki görüşmeleri, "Bir samimiyet sınavıydı" diye değerlendiren Okay, "Sayın Başbakan, 'bu konuda yasal zemin oluşturulacaksa, siyasi parti grupları arasında mutabakat olursa, Meclis Başkanı ile bir araya gelirlerse, 3 maddenin paketten ayrılmasına ben de varım' dedi. Ya grubu ya milletvekilleri Sayın Başbakan'ı dinlemiyor. Başbakan böyle söylüyor ama komisyondan jet hızıyla geçirdiler" diye konuştu.



Okay, bunu, AKP Grubu'nun "irtibatsızlığı" olarak düşünmek istediğini ifade ederek, Başbakan Erdoğan, ABD'de bulunduğu için iletişimsizlik olduğunu, bu nedenle teklifin komisyondan süratle geçirildiğini kaydetti. CHP'li Okay, yine de bu 3 maddenin, tekliften çıkarılması umutlarının olduğunu dile getirerek, maddelerin ayrılmasıyla yeni gerilimlerin, sıkıntıların, bunalımların önüne geçebileceklerini söyledi.



Okay, "Teklifimiz çok açıktı. Bunun için yapılması gereken, eğer samimiyse komisyon çalışmalarına 1-2 gün ara verebilir veya yürürlük maddesini erteleyebilir. Bunu iletişimsizlik olarak kabul etmek istiyorum. Komisyon raporu hazırlanacak, muhalefet şerhi yazılacak, sıra sayısı alınacak. Sonra, diyelim ki; Başbakan, 'CHP'nin söylediği gibi, 3'ünün referanduma götürülmesinden yanayım. Yasal zemini de 3'ünün çıkarılması' dedi. O zaman iş ne olacak? Paket, tekrar komisyona havale edilecek. 'Genel Kurulda, önergeyle çıkartacağız' dediklerinde ne kadar güven olacak?" diye sordu.



CHP'li Okay, "Yeni bir tartışma ortamını yaratan, işi daha zora ve yokuşa süren bir süreç yaşandı. Hiç olmazsa, son maddesi komisyondan geçmeseydi, beklenilseydi, bu mutabakatın gerçekleşme koşulları daha rahat olurdu. Ancak bunun olmaması, olmayacağı anlamında değildir. Yine de olabilirlik ihtimali yüksektir. Sonuç olarak hep birlikte, Sayın Başbakan'ın ABD'den dönüşünü bekliyoruz. Dönüşü sonrasında giderken söylediklerinin arkasında durup durmayacağını, hep birlikte göreceğiz. Sözünün arkasında durursa, parlamento zeminindeki yasal düzenlemelerle çözüm üretilebilir" ifadelerini kullandı.



Okay, Meclis Başkanı'ndan randevu talebinde bulunup bulunmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlarken, Grup Yönetim Kurulu olarak değerlendirmede bulunduktan sonra cevap verebileceklerini söyledi.