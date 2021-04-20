İşbir Holding Ergo Yatak'ı satın aldı

İşbir Holding, Ergo Yatak'ın sahip olduğu tesis ve markaların tamamını satın aldı. İşbir Holding’in bağlı ortaklığı olan İşbir Sünger San. A.Ş, Çankırı Korgun Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de 15.541 metrekare açık ve 5.000 metrekare kapalı alanda üretim yapan Ergo Yatak Fabrikası’nı bünyesine kattı.

Şirketin yılda 70 bin yatak üretimi yapacağı ve sünger katmanlı yatak üretimine ağırlık vererek, yılda 12 bin ila 15 bin adet viskoelastik malzemeli yatak üretimi yapacağı açıklandı. Söz konusu satın almanın İşbir'in yatak satış cirosunda yüzde 20'lik paya sahip olması hedefleniyor.

İşbir Holding CEO'su Metin Gültepe satın almayla ilgili olarak, "Büyüme hedeflerimize ulaşmak, üretim ve verimliliğimizi artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bünyemize kattığımız yeni markamız da artık İşbir güvencesi ile hizmet verecek. Buradan, emeği geçen herkese ve tüm çalışan arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Yeni markamızın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.