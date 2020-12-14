İSBAK’ın AKP dönemindeki 'İTaksi yolsuzluğu' ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.’de (İSBAK) AKP döneminde yaşanan “İTaksi yolsuzluğu” ortaya çıktı. 21 Haziran 2018’de ihale edilen “Araç içi kamera ve bilgisayar sistemi alım” işini ‘istenen’ şirketin alması için teknik şartnamenin değiştirildiği belirtildi. Konuya ilişkin İBB Teftiş Kurulu müfettişinin hazırladığı raporda maliyeti yaklaşık 57 milyon lira olarak hesaplanan işin 65 milyon liraya ihale edildiği ifade edildi.

İlgililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu ve kamu zararının tespit edilmesini istedi.

İSBAK yetkilileri, önceki dönem yönetimi tarafından 2018 yılında yapılan bazı ihalelerde bir dizi usulsüzlük tespit etti. Cumhuriyet’te Hazal Ocak imzalı habere göre, yetkililerin hazırladığı ön değerlendirme raporunda, İSBAK eski yöneticilerinin 21 Haziran 2018 tarihinde, açtığı “araç içi kamera ve bilgisayar sistemi alım işi” ihalesi incelendi. Rapora göre açılan bu ihale iptal edilerek 14 Eylül 2018 tarihinde aynı ihale tekrar yapıldı. İddiaya göre ihalenin Blink Bilişim Hizmetleri A.Ş ve MOBİLBİL Endüstri Teknolojileri Ltd. Şti. iş ortaklığına kalması sağlandı.

Söz konusu işin yaklaşık maliyeti 57 milyon TL hesaplandı ancak işin bu şekilde 65 milyon TL’ye ihale edildiği ortaya çıktı. Ayrıca alınan araç içi kameraların “iTaksi projesinde” öngörülen niteliklerde olmadığı da tespitler arasında yer aldı.

İhaleyle ilgili mailleri silmişler

Yetkililer söz konusu ihalelere ilişkin 149 bin e-posta yazışmalarını inceledi. Araştırma kapsamında özellikle 23 Haziran seçimleri sonrası “İTaksi” projesinde çalışan yöneticilerin, proje ile ilgili e-postalarının çoğunu kalıcı olarak sildikleri, bu işlemi gerçekleştirme konusunda birbirlerine bilgilendirme e-postaları gönderdikleri, akabinde de belge ve bilgileri yok ettikleri tespit edildi. Ön değerlendirme raporunda yetkililerin bu incelemesi, edindikleri çeşitli belgeler ve çarpıcı tespitleri de yer aldı.

Rapor ne diyor?

Bilirkişi incelemesi yapılarak kamu zararının tespit edilmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, “haklarında görevi ihmalde bulundukları ve/veya güveni kötüye kullandıkları yönünde kuvvetli şüphe oluşan İSBAK önceki dönem yönetim kurulu üyelerinin, önceki dönem genel müdür ve genel müdür yardımcısının, Şatış ve Pazarlama Müdürünün, tedarik zinciri müdürünün, sinyalize sistemler müdürünün, Elektronik Sistemler Müdürünün ve Muayene ve kabul komisyonu üyelerinin sorumluluğu bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Rapor İBB Teftiş Kurulu’na yollandı. Müfettişler konuyu inceledi ve konunun ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmesine karar verdi. Kurul İSBAK eski yönetici ve ihale yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.