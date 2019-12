-İşaret diliyle Somali'yi anlattı TBMM (A.A) - 23.08.2011 - AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu, Başabakan Erdoğan'la gittiği Somali'de yaşadıklarını işaret diline döktü. 24. Dönem parlamentosunda CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey ile beraber işaret dilini bilen iki milletvekilinden biri olan AK Parti Ankara Milletvekili Selamoğlu, AA'nın sorularını, işaret dilini de kullanarak yanıtladı. Milletvekili olmadan önce AK Parti Kadın Kolları Ankara İl Başkanı olduğunu anımsatan Selamoğlu, bu dönemde kurs açtıklarını ve işaret dilini o zaman öğrendiğini söyledi. İşitme engellilerle konuşmak istediklerinde mutlaka tercüman gerektiğini ifade eden Selamoğlu, bu dili öğrenmesiyle bu sorunun ortadan kalktığını dile getirdi. Selamoğlu, işitme engellilerin bir çok sıkıntısının olduğunu ve onlara yardım etmek istediklerini anlatarak, ''Yardım edebilmek için de bir şekilde işaret dilini öğrenmek gerekiyordu'' dedi. Seçim çalışmaları sırasında bu dili kullandığını ve bundan işitme engellilerin çok mutlu olduğunu belirten Selamoğlu, ''Özellikle derneklere gittiğimiz zaman bazı işitme engelliler benim işaret dilini bildiğimi bilmiyorlardı. İşaret diliyle konuşmaya başlayınca çok sevindiler, mutlu oldular'' diye konuştu. İşaret dilinin uluslararası olduğunu ancak ülkeler arasında yaklaşık yüzde 40 farklılıklar bulunduğunu ifade eden Selamoğlu, başka ülkelerde de 3 saat sonra bir şekilde anlaşılabildiğini kaydetti. Selamoğlu, işaret dilinin alfabesinin olduğunu ancak alfabenin yetmediğini, mimiklerin ve kelimelerin de öğrenildiğini söyledi. Selamoğlu, şunları ifade etti: ''İşitme engellilerin sorunları var. AK Parti olarak bu sorunları biliyoruz. Sorunlarla ilgili bakanlarımızla görüştük, konuştuk, sorunlarımızı anlattık. Özellikle Milli Eğitim Bakanımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza konuları ilettik, sorunlardan bahsettik. İşitme engellilerin özellikle engelli sınavlarıyla, hastanelerle, bankalarla ilgili sıkıntıları var. İnşallah bu dönem bu sorunları çözeceğiz.'' -Somali- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyaretine de eşlik ettiğini dile getiren Selamoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Televizyonda seyrediyoruz. Zannediyordum ki ben sadece bölgede açlık var her yerde değil ama tüm Somali aç. Farklı, değişik bir zamanda yaşıyorlarmış gibi. Biz uçağa bindik 21. yüzyıldı indiğimizde milattan önce... Bu çok kötüydü. Böyle bir şeyi göreceğimi zannetmiyordum. Sorunlar var ama çözümü bilmiyorlar, yapamıyorlar. Bir şekilde biz onlara öğretmen olacağız. Somali'de özellikle susuzluk var, yemek yok. Her taraf çadır. Biz başkente gittik Başkent de aynı. Her yer aynı. Anlamak mümkün değil. Çok kötü. Her yer çöp. Çöpler toplanmıyor. Başbakanımız çöp arabaları gönderecek, hastane yapılacak, okullar açılacak, yollar yapılacak. Yapılacak çok şey var. Somali'den döndükten sonra gördüklerimi yazmak istedim ama kelimeler bulamadım. Üzülüyorduk ama bunu bu şekilde hissetmiyorduk. İnsanlara, o halka çok acıyorum. Çok üzülüyorsunuz ama çok uzun zaman gerekiyor. Bugün yaptığımız şeyler hemen sonuç vermiyor. Daha hızlı olmamız lazım. Sonuçları zamanla ileride alınacak. Çünkü, hiçbir şey yok Somali'de. Yazma, okuma yok. Her şeyden önce su yok. Su yoksa, gerçekten medeniyet olmuyor. Su yok, yemek yok ama silah var. Amerika para almadan dağıtmış silahları. Kardeşler birbirleri öldürüyorlar. Birbirlerine acıma yok. İnşallah bundan sonraki dönem bu kavga bitecek. Bu kavga bittikten sonra Somali de gelişecek.''