İsa'nın yüzü bilgisayarda belirdi

T24

‘Gerçeğe en yakını bu’

Kumaştan elde edilen bilgiler, örtünün üzerindeki iki boyutlu lekenin, üç boyutlu bir imaja dönüşmesine temel oluşturmuş. Downing, 1978’de özel izinle kumaşı inceleme fırsatı bulan Colorado Üniversitesi’nden fizikçi John Jackson ve ekibinin elde ettiği bilgileri analiz etmiş.Downing işlemi, “Örtüden kanı kaldırdık ve bilgisayarda izole ettik, böylece transparan bir arka plan elde ettik” diye anlatıyor.Studio Macbeth adlı şirketin başkanı olan Downing, son teknoloji yardımıyla elde ettikleri figürün, popüler İsa figüründen farklı olduğunu söylüyor.İsa’nın yüzüyle ilgili çok sayıda data toplayan ve grafik sanatçılarından oluşan ekiple, bir sene süren çalışma sonucu görüntüyü tamamlayan Downing, elde ettiklerinin İsa’nın gerçek haline en yakın görüntü olduğunu da iddia ediyor.