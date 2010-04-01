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Yaşam

İsa'nın yüzü bilgisayarda belirdi

Bilgisayar sanatçısı Ray Downing, dijital teknolojiyi kullanarak İsa’nın yüzünü ortaya çıkardığını öne sürüyor.

01 Nisan 2010 03:00

T24 - Bilgisayar sanatçısı Ray Downing, dijital teknolojiyi kullanarak İsa’nın yüzünü ortaya çıkardığını öne sürüyor. Çıkış noktasıysa İsa’nın çarmıhtan indirildikten sonra sarıldığı iddia edilen ve üzerinde bir silüet bulunan kanlı kumaş ‘Torino Kefeni’...
 
İsa'nın yüzü bilgisayarda belirdi

Kumaştan elde edilen bilgiler, örtünün üzerindeki iki boyutlu lekenin, üç boyutlu bir imaja dönüşmesine temel oluşturmuş. Downing, 1978’de özel izinle kumaşı inceleme fırsatı bulan Colorado Üniversitesi’nden fizikçi  John Jackson ve ekibinin elde ettiği bilgileri analiz etmiş. 
Downing işlemi, “Örtüden kanı kaldırdık ve bilgisayarda izole ettik, böylece transparan bir arka plan elde ettik” diye anlatıyor.


‘Gerçeğe en yakını bu’

Studio Macbeth adlı şirketin başkanı olan Downing, son teknoloji yardımıyla elde ettikleri figürün, popüler İsa figüründen farklı olduğunu söylüyor.

İsa’nın yüzüyle ilgili çok sayıda data toplayan ve grafik sanatçılarından oluşan ekiple, bir sene süren çalışma sonucu görüntüyü tamamlayan Downing, elde ettiklerinin İsa’nın gerçek haline en yakın görüntü olduğunu da iddia ediyor.


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