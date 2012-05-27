İsa’nın çarmıha gerildiği tarih: 3 nisan 33

Uluslararası Jeoloji Araştırmaları kurumu tarafından yapılan araştırmalarda, Hazreti İsa’nın çarmıha gerildiği tarih belirlendi.

İncil’i oluşturan kitaplardan “Matta”da İsa’nın çarmıha gerildiği günü anlatan bölümde bahsedilen depremden yola çıkan uzmanlar kayıtlı bilgiler, jeolojik ve astronomik veriler ışığında bir hesaplama yaptı. Yerbilimciler, 4 bin yıldır meydana gelen depremlerin kronolojik sıralamasını çıkardı. O dönemde, Kudüs’ün 21 km uzağında Ölüdeniz açıklarındaki deprem hareketlerine odaklanıldı. Depremin şiddetini anlamak için bölgeden taş ve toprak örnekleri çıkarıldı.



Kum fırtınası vardı



Taşlar üzerindeki katmanlar, o tarihlerde İncil’de geçtiği gibi taşı ikiye bölecek şiddette yaşananan iki büyük depremin tespit edilmesini sağladı. Bunlardan birinin M.Ö 31’de meydana geldiği belirlenirken diğerinin M.S 26 ila 36 yılları arasında yaşanmış olduğu saptandı. İncil’de bahsedilen ipuçlarını takip eden uzmanlar, İsa’nın 3 Nisan 33 tarihinde (cuma günü) çarmıha gerildiğini hesapladı. Araştırmayı yürüten ekipten Jefferson Williams, İncil’in üç kitabına göre İsa’nın öğleden sonra 3 civarında çarmıha gerilmesinin kum fırtınası esnasında gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti. Williams, erken saatlerde havanın kararmasının bu yolla da açıklanabileceğini söylüyor.