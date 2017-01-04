Isaiah Thomas'ın rekor gecesinde Boston Celtics güldü

Boston Celtics evinde konuk ettiği Utah Jazz karşısında 115-104’lük skorla kazanırken rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Miami Heat maçında attığı 52 sayıyla kariyer sayı rekorunu kıran Isaiah Thomas, bu gece Jazz karşısında yaptığı 15 asistle bu kez kariyer asist rekorunu kırdı ve çıkışta olan formunu sürdürdü.

Celtics‘te Isaiah Thomas 10-18 şut isabetiyle 29 sayı-15 asist-4 ribaunt yaparken, Avery Bradley 14 sayı-3 ribaunt, Al Horford 21 sayı-5 ribaunt-4 asist, Jae Crowder 21 sayı-3 ribaunt ve benchten gelen Jaylen Brown 10 sayı-3 ribaunt yaptı.

Jazz‘de Gordon Hayward 23 sayıyla maçı tamamlarken, Derrick Favors 12 sayı-6 ribaunt-7 asist, Rudy Gobert 8 sayı-13 ribaunt, benchten gelen Joe Johnson 17 sayı-3 ribaunt ve Boris Diaw 15 sayıyla oynadı.

NBA'de günün sonuçları

Philadelphia 76ers 93 - Minnesota Timberwolves 91

Boston Celtics 115 - Utah Jazz 104

Detroit Pistons 116 - Indiana Pacers 121

Dallas Mavericks 113 - Washington Wizards 105

San Antonio Spurs 110 - Toronto Raptors 82

Denver Nuggets 113 - Sacramento Kings 120

Phoenix Suns 99 - Miami Heat 90.