Isaiah Thomas, Larry Bird'ün rekorunu tarihe gömdü!

Boston Celtics'li Isaiah Thomas Miami Heat karşısındaki performansıyla kulüp tarihine geçti

Thomas son çeyrekte 29 sayı atarak kulüp rekoru kırarken (eski rekor 24 sayı ile Larry Bird'e aitti) maçı 52 sayı ile tamamladı ve kariyer rekorunu geliştirdi.



Dördüncü çeyrekte takımının ilk 11 sayısını kaydeden Thomas son saniyelerde kenara gelirken MVP tezahüratıyla karşılaştı.



Celtics'te ayrıca Al Horford 21 sayı attı.

Üst üste dördüncü yenilgisini alan Miami'de James Johnson 22, Tyler Johnson ve Josh Richardson 19 sayı kaydetti.