İşadamlarını milyonlarca lira dolandıran plastik cerrah cezaevinde

Antalya'da çok sayıda doktor ve işadamını milyonlarca lira dolandırdığı öne sürülen plastik cerrahı Doç. Dr. Ömer R.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sigortacı eşi Ayşe G.Ö'nün kardeşiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı.

Ömer Refik Ö, paranın İngiltere'deki hesapta olduğunu söyledi. Polis, dolandırıcılığın boyutunun 3 ile 6 milyon lira arasında olduğunu kaydetti.

Antalya'da kendi adını taşıyan sigorta şirketi bulunan Ayşe G.Ö, plastik cerrah eşi Doç.Dr. Ömer R. Ö.'nün yakın çevresindeki doktorların bireysel sigortalarını kendi şirketi üzerine almak istedi. 50'nin üzerinde doktorun yanı sıra işadamları, başka şirketlerdeki bireysel sigortalarını Ayşe G. Ö.'nün sigorta şirketine aktarmak için kendisine vekâlet verdi. Ancak Ayşe G.Ö, iddiaya göre vekâletlerle bu kişileri sigortalatmak yerine, tüm sigortaları kardeşi Burcu Y.'nin üzerinden kaydetti. Burcu Y., bir süre sonra cayma hakkını kullanarak, hesapta biriken paranın tamamını İngiltere'de eşi ve eniştesiyle ortak olduğu bir bankanın hesabına aktardı.

'Kardeşiyle İngiltere'ye kaçtı'

Doktorlardan birinin sigorta hesabını kontrol etmesiyle dolandırıcılık ortaya çıkınca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayşe G.Ö, Burcu Y. ve Doç. Dr. Ömer R.Ö hakkında verilen 'yakalama' kararı üzerine polis harekete geçti. Ayşe G.Ö ile kızkardeşi Burcu Y.'nin iki hafta önce İngiltere'ye gittiği, Doç.Dr. Ömer R.Ö'nün ise İstanbul'daki ofisinde saklandığı bilgisine ulaşan polis, önceki gün ofise baskın yaparak, plastik cerrahı gözaltına aldı.

'Para İngiltere'deki hesapta'

Getirildiği Antalya'da ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Doç. Dr. Ömer R.Ö, nöbetçi hakimin "Para nerede?" sorusuna "İngiltere'deki hesapta" karşılığını verdi. Doç. Dr. Ömer R.Ö, mahkemece tutuklandı.

Polis, dolandırıcılığın boyutunun 3-6 milyon lira dolayında olduğunu kaydetti. Doç. Dr. Ömer R.Ö'nün Avrupa ve Ortadoğu'da çok tanınan bir plastik cerrah olduğu, eşinin şirketinde yüzde 15 hissesi olduğu ifade edildi.