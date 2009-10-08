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Yaşam

İşadamlarına silahlı saldırı

İstanbul Ümraniye'de içinde işadamlarının bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

08 Ekim 2009 03:00

İstanbul Ümraniye'de içinde işadamlarının bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Kazakistan-Türkiye İşadamları Derneği Üyesi Hayri Ersoy hayatını kaybetti. Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Pilge ise ağır yaralandı.

Olay saat 20.00 sıralarında, Ümraniye Küçüksu caddesi üzerinde meydana geldi.

Kırmızı ışıkta bekleyen aracın yanına gelen 1 kişi, araçta bulunanlara 4 el ateş etti ve yaya olarak kaçtı.

Araçta bulunan Kazakistan-Türkiye İşadamları Derneği Üyesi ve İdeal Automotive Genel Müdürü Hayri Ersoy hayatını kaybetti.

Kazakistan-Türkiye İşadamları Derneği ve Turkuaz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Pilge ise ağır yaralandı.

Yakındaki bir hastanede ilk müdahalesi yapılan Pilge, ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşadamlarının bir bankadaki toplantıdan çıktıkları öğrenildi.

Polis, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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