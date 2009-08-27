İşadamının cesedi hala çıkarılamadı

Otomobiliyle Torul Baraj Gölü'ne düştüğü belirlenen iş adamı Fahri Aydın'ın araç içerisinde sıkışan cesedinin çıkarılması için çalışmalara yeniden başlandı.

Sabah saatlerinde başlatılan çalışmalarda, AKUT'un 5 kişilik ekibi, sivil savunma ve dün Samsun'dan bölgeye gelen 6 kişilik Sahil Güvenlik ekibi görev alıyor.

Botla baraj gölüne açılan Sahil Güvenlik ekibi, Aydın'ın bulunduğu yerin yüzeye denk gelen noktası ile kara yolu arasındaki mesafeyi ölçerek incelemelerde bulundu.

Ekibin, Samsun'dan getirdikleri 500'er kiloluk iki adet balon yardımıyla, cesedin içinde bulunduğu otomobili yüzeye çıkarmaya çalışacağı belirtildi.

Bu arada, İstanbul'dan istenen ve dün kargoya verilen 2 tonluk balonun da, öğle saatlerinde kente ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Dalgıç tarafından dün bulunmasına rağmen, aracın içinde sıkıştığı için çıkarılamayan Aydın'ın cesedin bulunduğu otomobilin, suyun içinde şişirilecek balonlar yardımıyla yüzeye çıkarılmasının planlandığı öğrenildi.İstanbul'da bir yakınının cenazesine katıldıktan sonra, geçen pazar günü Gümüşhane'ye dönmek üzere yola çıkan Fahri Aydın'dan, Giresun'un Tirebolu ilçesinde evini telefonla arayıp, “İki saat içinde evde olurum” dedikten sonra bir daha haber alınamamıştı. Sivil Savunma ekiplerince yapılan aramalarda, Gümüşsu Fabrikası ortağı ve AK Parti İl Yönetimi Kurulu üyesi olan Aydın'ın otomobiliyle Torul Baraj Gölü'ne düştüğü belirlenmişti.