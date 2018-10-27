İşadamını, telefonda vali olduklarını söyleyerek dolandırmaya kalktılar

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta iş adamı Salim Eminoğlu (55), Vali Davut Gül ile görüştükten bir gün sonra kendisini telefonda \'Vali\' diye tanıtan kişilerce 15 bin lira dolandırılmaya çalışıldı. Durumu fark ederek parasını kaptırmayan Eminoğlu şikayetçi oldu.

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi\'nde esnaf Salim Eminoğlu, 3 gün önce Sivas Valisi Davut Gül\'ü ziyarete gitti. Ertesi gün Eminoğlu\'nu telefonla arayan kişiler kendilerini vali olarak tanıtıp elektrikli sandalye yardımında bulunması için 15 bin lira para talep etti. Vali Gül\'le görüştüğü için sesini tanıyan ancak telefonla arayan kişiden şüphelenen Eminoğlu, Valilik ile görüşerek durumu öğrendi. Ardından da emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kendisini vali diye tanıtan kişinin hitap sırasında \'Salimciğim\' demesinden şüphelendiğini ifade eden Eminoğlu, \"Birkaç gün önce vali beyi ziyarete gitmiştim. Vali beyle bazı görüşmelerim oldu. Vali beyden çıktıktan bir gün sonra işyerime geldim. İşyerime bir telefon geldi. Muhasebecim beni aradı \'Vali bey sizle görüşmek istiyor\' dedi. Konuşan bir vatandaş valinin özel kalemi olduğundan bahsetti. Birlikte Ankara yolunda olduklarını, vali beyin benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben de bir gün önceki vali beyle görüşmemizle alakalı olduğunu düşündüm. \'Buyurun sayın valim\' dedim. \'Nasılsınız Salimciğim, işler nasıl\' diye muhabbet ettik. Telefondaki kişi \'Biz de Sivas işleri ile uğraşıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz\' diye konuştu. Baktım samimi hava yaratıyor bir validen ziyade normal bir vatandaş gibi konuşuyor. Sesini vali beyin sesine benzetmeye çalışıyor. Bir gün önce vali beyin yanındaydım. Vali beyin sesini biliyorum, sürekli görüştüğüm için sesini tanıyorum. Ama bir gün önce vali beyle görüştüğüm için tam bu vali bey değil, dolandırıcılar diye emin de olamıyorsun. Hemen arkasından arayınca o tereddütlerim de oldu, kestirip atmadım. Konuşma sırasında \'Salimciğim bakanlıktan bize bir takım elektrikli sandalye gönderildi. Bunları hep dağıttık elimizde 10 tane kaldı tanesi 3 bin lira. Siz ne kadar yardım yapabilirsiniz, size ne kadarını yazalım\' dedi. Ben de \'Sayın valim ben arkadaşlarla bir görüşeyim, gerekirse 5 tanesini biz yükleniriz\' dedim. \'5 tanesi 15 bin lira ediyor bilgin olsun, size bir hesap numarası göndeririz oraya çıkarırsınız\' dedi. \'Tamam\' diyerek telefonu kapattım, hemen valinin özel kalemini aradım. Durumu anlattım. \'Sakın ona aldanmayın o tür dolandırıcılar var\' dedi. Ben hemen kapattım, emniyeti aradım, telefon numarasını verdim, durumu izah ettim\'\' dedi.

\'KİMSİNİZ DEYİNCE TELEFON KAPANDI\'

Eminoğlu, aynı kişilerin 15 dakika sonra kendisini tekrar aradıklarını belirterek, \'\'Bana, \'Ne yaptınız Salim bey, görüştünüz mü arkadaşlarınızla\' dedi. \'Görüştüm sayın valim, ne yapmam gerekiyor\' dedim. \'Size bir hesap numarası gönderiyim oraya 15 bin lira gönderirsiniz\' dedi. O arada ben biraz konuşturdum \'siz kimsiniz\' dedim. Hemen pat diye telefonu kapattı. Bununla ilgili son zamanlarda bu tür olaylar çok oluyor. Vatandaşlarımız, işadamlarımız, halkımızın biraz uyanık olması lazım. Devletin hiçbir yetkili kişileri telefonla arayıp da para istemez. Böyle şeylere itibar etmesinler. Biz Türk milleti olarak, insan olarak biraz bu konularda çok duyarlıyız, hemen vicdanımız ön plana çıkıyor, hemen yardım etmek istiyoruz. Ama bu tip şeylere de dikkat etsinler, temkinli olsunlar. Araştırmadan kimseye para vermesinler, yardım etmesinler.\" dedi.

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