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Yaşam

İşadamını otel odasında yaktılar

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir iş adamı, otel odasında öldürülmüş ve yakılmış bulundu.

17 Şubat 2009 02:00

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir iş adamı, otel odasında öldürülmüş ve yakılmış bulundu.

Alınan bilgiye göre, Belek Turizm Merkezi'nde Europa Otel'de kalan iş adamı Mustafa Erol'un (46) cesedi, otel odasında bulundu.
Jandarma'nın yaptığı araştırmada, Mustafa Erol'un darp edilerek öldürüldüğü, daha sonra cesedinin otel odasında yakıldığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, Erol'un öldürülmesiyle ilgili olarak Kamil Ç'yi gözaltına aldı. Zanlının jandarmada sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi. Olayla ilgisi olduğu iddia edilen 3 kişinin daha arandığı öğrenildi.

Ankara'da yaşadığı bildirilen iş adamı Mustafa Erol'un 15 Şubat Pazar günü otele yerleştiği, oteli satın almayı veya kiralamayı düşündüğü iddia edildi.

Zanlıların Erol'u darp ederek öldürdüğü, ardından da yanarak öldüğü izlenimi vermek için Erol'u odasına taşıyarak odayı ateşe verdiği öne sürüldü. (AA)

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