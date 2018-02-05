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İşadamından, 15 Temmuz şehidi kardeşi adına toplu sünnet hayrı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde yaşayan turizmci Abdulkadir Büyükcengiz (59), 15 Temmuz şehidi olan kardeşi Adil Büyükcengiz (52) adına hayır olarak 7 çocuğu sünnet ettirdi

05 Şubat 2018 14:29

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca ilçesinde yaşayan turizmci Abdulkadir Büyükcengiz (59), 15 Temmuz şehidi olan kardeşi Adil Büyükcengiz (52) adına hayır olarak 7 çocuğu sünnet ettirdi. Büyükcengiz, ilerleyen günlerde 50 çocuğu daha sünnet ettireceğini söyledi.
Dalyan Mahallesi\'nde otel işleten Abdulkadir Büyükcengiz, 15 Temmuz şehidi kardeşi Adil Büyükcengiz adına, yarı yıl tatilinde, Ortaca ve Dalyan\'da ilk etapta belirlenen ihtiyaç sahibi 7 çocuğu, geçen 22 Ocak\'ta Ortaca Devlet Hastanesi\'nde sünnet ettirdi. Sünnet sonrası dün akşam otelde düzenlenen törene; Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mehmet Ali Avcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, Muğla İl Müftüsü Abdurahman Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Evren Ekmekçi, bazı kurumların müdürleri, şehit yakınları, gaziler, sünnet çocukları ve aileleri katıldı. Muğla Valiliği İl Müftülüğü Mehteran Takımı etkinlikte, gösteri yaptı. Ardından Kuran\'ı Kerim okundu. Gelen konuklara yemek ikramında bulunuldu. Yemek sonrası katılımcılar, sünnet çocuklarına takı taktı.
Çocukları sünnet ettirmenin manevi mutluluğunu yaşadığını ifade eden Büyükcengiz, \"Aslında 25 çocuğu sünnet ettirecektik ama belirlediğimiz çocukların sadece 7\'sine ulaşabildik, 50 çocuğu daha sünnet ettireceğim. Sünnet çocuklarının yüzlerinde gördüğüm mutluluk bana yetiyor. Afrin\'de savaşan Mehmetçiklerimize Allah kuvvet versin. Şehitlerimize Allahtan rahmet yakınlarına sabır diliyorum\" dedi.
Kaymakam Erdoğan ise \"Öncelikle herkese hoşgeldiniz diyorum 15 Temmuz şehidimizin ağabeyi Abdulkadir Büyükcengiz beyin bizden talebiydi, böyle bir hayırda bulunmak isteyince biz de vakıf olarak yardımcı olacağımzı söylemiştik. 7 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın çocuğunu sünnet ettirdi. Bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah annelerine babalarına daha büyük Mürvetlerini göstersin\" dedi.

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