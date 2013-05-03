İşadamına rezidansta infaz

Bursa'da, elektronik eşya toptancılığı yapan 35 yaşındaki Hayrettin Yanık, 2 yıldan beri oturduğu rezidansta başına yastık dayanıp tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

15 günden beri kardeşinden haber alamayınca Diyarbakır'dan gelen ağabeyinin çilingirle açtırdığı evde bulunan Hayrettin Yanık'ın 'suç örgütü kurmak ve yağma' gibi bir çok suçtan kaydı olduğu belirtildi.

Hüseyin Tüccar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Diyarbakır'dan 10 yıl önce Bursa'ya gelerek yerleşen ve elektronik eşya toptancılığı yapan Hayrettin Yanık, 2 yıl önce Ataevler Mahallesi Eğitimciler Caddesi'ndeki rezidansa taşındı. Eşi ve bir çocuğunu Diyarbakır'dan getirmediği bildirilen Hayrettin Yanık'tan 15 gündür haber alamayan ağabeyi Ebedin Yanık, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde Cumhuriyet Savcılığı'na kayıp başvurusu yaptı. Buradan kayıt sistemi aracılığıyla kardeşinin ev adresini alan Ebedin Yanık, Bursa'daki yakınlarını arayarak eve gönderdi. Yakınlarının evden yanıt alınmadığını bildirmeleri üzerine, Ebedin Yanık bugün uçakla Bursa'ya geldi. Ebedin Yanık, kardeşinin bulunduğu siteye giderek çilingir yardımıyla kilitli olan kapıyı açtırdı. Evin salonunda koltukların önünde yerde bulunan kardeşinin cesedi ile karşılaşan Ebedin Yanık, durumu polise bildirdi.

Başına yastık dayayıp ateş etmişler

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen cinayet masası ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı. Yapılan ilk incelemede, Hayrettin Yanık'ın kafasına yastık dayanarak ateş edildiği belirlendi. Hayrettin Yanık'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Polis 'suç örgütü kurmak, yağma, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma' gibi bir çok suçtan kaydı bulunan Yanık'ın katil veya katil zanlılarını arıyor.