İşadamı Şeyhmus Tatlıcı hayatını kaybetti

Bodrum'un Göltürkbükü Beldesi'ndeki yazlığında tatilini geçiren Diyarbakırlı ünlü işadamı 9 çocuk 15 torun sahibi Şeyhmus Tatlıcı bugün öğle saatlerinde evinde yaşamını yitirdi. Dinlenmek üzerine odasına çekilen Tatlıcı'dan uzun süre ses çıkmayınca yakınları odaya girdi. Ünlü işadamının yatakta hareketsiz olduğunu gören yakınları, hemen Göltürkbükü Toplum Sağlığı Merkezi'ne haber verdi. Buradan gelen 112 acil ambulansındaki sağlık ekipleri, ilk muayanede işadamının öldüğünü tespit etti. Ardından ölüm raporu için aile hekimi Dr. Şahin Sezer eve çağrıldı. Dr. Sezer, Tatlıcı'nın yaşamını yitirdiğini ve şüpheli bir durum olmadığını belirledi.

Şeyhmus Tatlıcı'nın vefatı Göltürkbükü Camisi'nden verilen sala ile duyuruldu. Dr. Sezer yaptığı açıklamada, "Şeyhmus Tatlıcı'yı muayaneye geldiğimde yaşamını yitirmişti. Daha önce de kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendik. Şüpheli bir ölüm olmadığı için defnedilmek üzere bugün yakınları ile birlikte uçakla İstanbul'a gönderildi" dedi.

Şetat Şirketler Grubu'nun sahibi Tatlıcı'nın yakınları ile iki hafta önce tatil için Bodrum'daki yazlığına geldiği öğrenildi.