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Yaşam

İşadamı otomobilinde yanarak öldü!

Antalya'da işyerine giderken otomobili alev alan işadamı Levent Çimen (36) yanarak öldü.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Olay bugün öğle saatlerinde Kundu Turizm Yolu üzerinde meydana geldi. Kundu bölgesinde deri giyim ve çanta mağazası bulunan Levent Çimen, otomobiliyle Lara'dan Kundu'daki işyerine giderken, otomobilden önce bir patlama sesi duyuldu. Ardından alev alan otomobil orta refüje çıkarak durabildi. Yardıma koşanlar merkezi kilit sistemi bulunan aracın kapılarını açamadı, baygın olduğu belirtilen sürücü Levent Çimen otomobil içinde yanarak can verdi. Otomobilin yanma anını çevrede bulunan bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.                  


Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlatırken, polis olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Asayiş Şube Müdürü Ömer Sezer de olay yerine gelerek yanan otomobilde inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri, yangının otomobilin motor kısmından değil arka kısmından başladığını belirtti.


Levent Çimen'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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