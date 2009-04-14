İşadamı Moiz Dana toprağa verildi

İşadamı Moiz Dana, Arnavutköy Aşkenaz Musevi Mezarlığında düzenlenen törenle toprağa verildi.



İstanbul'dan New York'a giden uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden, Ören Bayan'ın eski sahibi Moiz Dana için mezarlığın içindeki sinagogda bir tören düzenlendi.



Törene, eşi Esti Dana, oğlu Metin Dana, Türkiye Musevi Cemaati Onursal Başkanı Bensiyon Pinto, İstanbul Ticaret Odası eski Başkanı Mehmet Yıldırım ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Dana'nın cenazesi, törenin ardından mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedildi.

