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Yaşam

İşadamı kamyonetin altında can verdi

Antalya'da, Atlanta Deri ve Kürk Mağazası'nın sahibi Refik Kence, spordan dönerken kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi.

16 Nisan 2009 03:00

Antalya'da, Atlanta Deri ve Kürk Mağazası'nın sahibi 52 yaşındaki Refik Kence, Akdeniz Bulvarı'nda sabah sporundan dönerken kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Konyaaltı plajlarında sabah sporu yapan işadamı Refik Kence, spor dönüşünde Erdoğanlar Sitesi'ndeki evine giderken Akdeniz Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada 28 yaşındaki Ali Küçük'ün kullandığı 07 S 7368 plakalı kamyonet, işadamı Kence'ye çarptı. Refik Kence, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyonet sürücüsü Ali Küçük'ü gözaltına alırken, işadamının cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Küçük, ``Benim geçişimi bekleyeceğini sandığım sırada yola çıktı. Çok üzgünüm'' dedi.

2 çocuk babası işadamı Refik Kence'nin eşi Gülhan Kence, acı haberi İstanbul'da bulunduğu sırada öğrendi. Gülhan Kence, cenazeyi teslim almak üzere Antalya'ya doğru yola çıktı. İşadamının cenazesinin cumartesi günü İstanbul'da toprağa verileceği kaydedildi.

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