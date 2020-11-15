İşadamı Hamdi Akın, hedefteki şehir hastanelerini savundu: 1.1 dolar yatırdık; kamu-özel işbirliği projeleri devam etmeli

Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapımı tamamlanan Tekirdağ İsmail Fethi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

566 yataklı Şehir Hastanesi’nde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi yer alıyor. Hastaneyi inşa eden ve işletmesini üstlenen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “3 şehir hastanesine 1,1 milyar dolar yatırdık, 2 bin 402 yatağı hayata geçirdik” dedi.

Hamdi Akın şehir hastanelerini şöyle savundu:

“Ülkemize kısa zamanda çağ atlatan dev yatırımların önünü açarak vatandaşlarımızın hayat kalitesini artıran kamu-özel işbirliği projeleri uzun yıllardır tüm dünyada başarıyla uygulanan bir finans modeli olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin de son yıllarda içine girdiği yatırım atağında büyük katkısı olan kamu-özel işbirliği modelinin önünü tıkayacak tartışmalarla zaman kaybedilmesi yerine, sözleşmelerin günümüz şartlarına göre uyumlu olarak sadeleştirilerek yeni yatırımlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum.”