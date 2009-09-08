İşadamı Faruk Donat sel sularına yenik düştü

Milliyet gazetesi, ekonomi servisi muhabirlerinden Nevin Donat'ın babası işadamı Faruk Donat'ın cesedine aramaya katılan kimse olmayınca aile kendi çabalarıyla önce aracına sonra da Donat'ın cesedine ulaştı. Sabah saatlerinde Silivri'de sahip olduğu cam fabrikasına gitmekiçin evinden çıkan Faruk Donat, yolda önce yağmura yakalandı, sonra sel sularıyla boğuşmaya başladı. Cep telefonuyla ailesinden birini arayan Donat "çok kötü durumdayım" diye konuştu. İşadamından alınan son haberde bu oldu... Hemen bölgede arama çalışmalarına başlayan ailesi Donat'ın arabasına ulaştı ancak içinde kimse yoktu. Devam eden aramalar sonucunda cesedi oğlu tarafından bulundu.

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, bölgede yaşanan yoğun yağış nedeniyle Kovukdere mevkinde Faruk Donat'ın kaybolduğunu bildirdi. Gökçeali Köyü’nde gazetecilere açıklama yapan Kara, dün akşam saatlerinde başlayan yağışın, sabah saatlerinde şiddetini arttırdığını ifade ederek, "Yıllardan beri Çatalca’da böyle bir yağış söz konusu olmamıştı. Birçok noktada, Gökçeali, Subaşı, Kestanelik, İzzettin Mahallesi, Bayır Mahallesi, Çatalca’nın merkezi hemen hemen her noktada ciddi sel baskınlarıyla karşı karşıya kaldık" dedi.



Şu ana kadar bir can kaybının olmadığını ve bunun sevindirici olduğunu belirten Kara, su baskını altında olan yerlerden kurtarılan ve iş makineleriyle getirilen insanları göstererek, "Burada gördüğümüz insanlarımız, en son kurtarılan insanlarımız. Bunun dışında ulaşılmayan bir nokta yok. Yalnız Kovukdere mevkinde bir vatandaşımız kayıp. Sabah saatlerinde otomobille sele kapıldığı haberini aldık. İstanbul’dan AKUT ekipleri bekleniyor" diye konuştu.



Kayıp kişinin yerinin tespit edilip edilmediği şeklindeki soruya da Kara, "Tespit edildi. Boğaziçi İplik Fabrikası’nın karşısındaki bölgede. Orada ciddi anlamda bir sel baskını var. Bir tane yaralımız vardı. Onu aldık hastaneye sevk ettik. Durumu iyi" dedi.