İşadamı Bezmen öldü

Oğlunu evlendirdiği ve kendi evliliğinin 35. yıldönümünü kutladığı gece rahatsızlanan Bezmen’in beyin ölümü gerçekleşti



Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle dört gündür Amerikan Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören işadamı Pamir Bezmen’in (73) dün beyin ölümü gerçekleşti. Geçtiğimiz cumartesi akşamı evinde, oğlu Cazım Bezmen’in düğün törenini yapan ve eşi Nermin Bezmen’le evliliklerinin 35. yıldönümünü kutlayan Pamir Bezmen’in, gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Bezmenler, 35. evlilik yıldönümlerini, oğulları Cazım Bezmen ile Ariella Sisa’nın düğün töreniyle aynı tarihe denk getirip çifte mutluluk yaşamak istemişlerdi. Mütevazı bir davet veren Bezmenlerin gecesi mutlu sonla bitmedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Pamir Bezmen’in rahatsızlandığı, eşi ve oğlu tarafından fark edildi. Bezmen, vücudundaki uyuşma şikâyetiyle acilen hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde dört gün tutulan Bezmen’in dün beyin ölümü gerçekleşti. Tedavisinin yapıldığı Amerikan Hastanesi, ailenin isteği üzerine açıklama yapılmayacağını bildirdi.



Bezmen’in beyin ölümünün gerçekleştiğinin aileye açıklandığı, ancak organ nakli konusunda henüz karar verilmediği öğrenildi. Pamir Bezmen’in ABD’de yaşayan kızı Pamira’nın, düğün töreni nedeniyle İstanbul’da bulunduğu ve tüm ailenin cumartesi gününden beri hastanede beklediği belirtildi.



Klasik otomobil tutkunuydu



Robert Kolej mezunu olan Pamir Bezmen, bir dönemin önemli holdingleri arasında olan, ancak daha sonra iflası istenen Santral Holding’in ortaklarından. Yedi yaşında otomobil kullanmaya başlayan ve klasik otomobil tutkusuyla bilinen işadamı Bezmen, klasik otomobil yarışlarına eşi Nermin Bezmen’le birlikte katılıyordu. 35 yıl önce evlenen Nermin-Pamir Bezmen çifti, aralarındaki 18 yaş farkına ve yaşadıkları pek çok zorluğa rağmen örnek bir evlilik ve aile yaşantısıyla biliniyordu.



