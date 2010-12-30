Isabelle Caro, anoreksiyadan öldü

T24

20 Minutes.ch isimli internet sitesindeki haberde, 28 yaşındaki sanatçının bu hastalıkla mücadele için çıplak poz verdiği hatırlatılarak ''Anoreksiya hastalığına karşı verdiği mücadelesiyle basının yakından tanıdığı Fransız oyuncu Kasım ayında hayata veda etti' denildi.Isabelle Caro, bu hastalığınolumsuz yanları hakkında kamuoyunu bilinçlenirmek amacıyla 2007'de Oliviero Toscani'ye çıplak poz vermiş ve 13 yaşından beri anoreksiya hastası olduğunu açıklamıştı.