Isaac Newton internette

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ntvmsnbc'nin haberine göre, evrensel çekim kanununu bulan ünlü İngiliz fizikçi, matematikçi, filozof ve mucit Isaac Newton'a ait defter ve notlar internet ortamına taşındı.Klasik bilimin temelini oluşturan teorilerin mimarı olan Newton'ın binlerce sayfalık el yazısı notları ve defterleri, Cambridge Üniversitesi tarafından taranarak internete kondu.Newton'ın en bilinen eserlerinden olan ve çekim ile hareket kanunlarını içeren ''Principia Mathematica''nın açıklamalı kopyasının da aralarında bulunduğu Latince ve Yunanca yazılmış yaklaşık 4 bin sayfadan oluşan notlar, Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'nin koleksiyonunda yer alıyordu.Kütüphane yetkilisi Grant Young, Newton'ın dijital tarama işlemini kaldıramayacak kadar hassas durumda olan bazı notlarının onarıldığını ve dikkatli bir seçim sürecinin ardından ''bilim tarihi açısından en fazla öneme sahip belgelerin'' internette yayımlandığını belirtti.Young, bundan böyle her internet kullanıcısının Newton'ın teorilerini nasıl geliştirdiğine ve deneylerini nasıl yaptığına dair bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğini kaydetti.Cambridge Üniversitesi, yaşadığı dönemde eserlerini yayımlama konusunda gönülsüz davranan Newton'a ait koleksiyonun tamamına yakınını gelecek aylarda internet ortamına taşıyacağını da açıkladı.