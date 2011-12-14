T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Isaac Newton internette

Cambridge Üniversitesi, klasik fiziğin babalarından Isaac Newton ait yazıları tarayarak internete taşıyor.

14 Aralık 2011 02:00


T24 - Cambridge Üniversitesi, klasik fiziğin babalarından Isaac Newton ait yazıları tarayarak internete taşıyor.



ntvmsnbc'nin haberine göre, evrensel çekim kanununu bulan ünlü İngiliz fizikçi, matematikçi, filozof ve mucit Isaac Newton'a ait defter ve notlar internet ortamına taşındı.

Klasik bilimin temelini oluşturan teorilerin mimarı olan Newton'ın binlerce sayfalık el yazısı notları ve defterleri, Cambridge Üniversitesi tarafından taranarak internete kondu.

Newton'ın en bilinen eserlerinden olan ve çekim ile hareket kanunlarını içeren ''Principia Mathematica''nın açıklamalı kopyasının da aralarında bulunduğu Latince ve Yunanca yazılmış yaklaşık 4 bin sayfadan oluşan notlar, Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'nin koleksiyonunda yer alıyordu.

Kütüphane yetkilisi Grant Young, Newton'ın dijital tarama işlemini kaldıramayacak kadar hassas durumda olan bazı notlarının onarıldığını ve dikkatli bir seçim sürecinin ardından ''bilim tarihi açısından en fazla öneme sahip belgelerin'' internette yayımlandığını belirtti.

Young, bundan böyle her internet kullanıcısının Newton'ın teorilerini nasıl geliştirdiğine ve deneylerini nasıl yaptığına dair bilgilere kolaylıkla ulaşabileceğini kaydetti.

Cambridge Üniversitesi, yaşadığı dönemde eserlerini yayımlama konusunda gönülsüz davranan Newton'a ait koleksiyonun tamamına yakınını gelecek aylarda internet ortamına taşıyacağını da açıkladı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24